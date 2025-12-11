Mozgalmas hétvégén vannak túl a sepsiszentgyörgyi atléták, akik Kisinyovban és Bákóban is rajthoz álltak, méghozzá remek eredményekkel. A két megyeszékhelyi sportklub színeiben Moldovában egy, míg a szomszédos megyében tizenegy versenyzőnk bizonyította felkészültségét, több dobogós helyezést is begyűjtve.

Az erőpróbák sorát a Sepsi ISK futója, Kolozsi Árpád Kristóf nyitotta meg, aki Kisinyovban, a Valentin Galcinschii Emlékverseny U18-as mezőnyében állt rajthoz, és 1000 méteren a második legjobb időt futotta 2:31.50 perccel. Az iskolás sportklub ezután Bákóban folytatta a versenyzést, ahol a December 1. Kupán több jó helyezéssel zárták a hétvégét. Révész Katalin tanítványai közül Szeibert Zakariás kiváló formát mutatott: az U18-as korosztályban 1500 méteren elsőként ért célba, míg 3000 méteren a második helyet szerezte meg. Mellette Incze Kristóf Attila (U16) szintén 3000 méteren tette próbára magát és a negyedik helyen fejezte be a versenyt. A Horovitz Hanna által felkészített sportolók ugyancsak eredményesen szerepeltek, Kolozsi Árpád Kristóf 800 méteren lett második. Az U16-os mezőnyben Kovács Dorka 1500 méteren a második, 800 méteren a harmadik idővel ért célba, továbbá Kovács Kata ugyanezen a távon futott második helyet, míg Nagy Dorottya 3000 méteren harmadikként végzett, illetve a rövidebb távokon, azaz 400 méteren Szakács Júlia a harmadikként, Vargha Zselyke pedig a negyedikként ért célba. Emellett a Kovács Kata, Vargha Zselyke, Nagy Dorottya és Szakács Júlia összeállítású 4×400 méteres lány váltó az első helyen zárta a viadalt, ezzel is erősítve a szentgyörgyi fiatalok eredményes hétvégéjét.

A Sepsiszentgyörgyi MSK is képviseltette magát a szomszédos megye teremversenyén, ahol Ioana Laura Pirusca két tanítványa állt rajthoz. Király Károly (U18) három számban is megmérette magát: 60 és 400 méteren a tizenkilencedik helyen végzett, míg 200 méteren a tizennegyedik időt érte el. Csapattársa, Ștefan Gavriluță Bogdan (U18) egyéni csúcsot futott, ami a tizedik helyet jelentette számára. (t)