Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

AtlétikaKét országban két versenyen álltak rajthoz

2025. december 11., csütörtök, Sport

Mozgalmas hétvégén vannak túl a sepsiszentgyörgyi atléták, akik Kisinyovban és Bákóban is rajthoz álltak, méghozzá remek eredményekkel. A két megyeszékhelyi sportklub színeiben Moldovában egy, míg a szomszédos megyében tizenegy versenyzőnk bizonyította felkészültségét, több dobogós helyezést is begyűjtve.

  • Kovács Dorka és Kata dobogón zárták a hétvégét. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub
    Kovács Dorka és Kata dobogón zárták a hétvégét. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub

Az erőpróbák sorát a Sepsi ISK futója, Kolozsi Árpád Kristóf nyitotta meg, aki Kisinyovban, a Valentin Galcinschii Emlékverseny U18-as mezőnyében állt rajthoz, és 1000 méteren a második legjobb időt futotta 2:31.50 perccel. Az iskolás sportklub ezután Bákóban folytatta a versenyzést, ahol a December 1. Kupán több jó helyezéssel zárták a hétvégét. Révész Katalin tanítványai közül Szeibert Zakariás kiváló formát mutatott: az U18-as korosztályban 1500 méteren elsőként ért célba, míg 3000 méteren a második helyet szerezte meg. Mellette Incze Kristóf Attila (U16) szintén 3000 méteren tette próbára magát és a negyedik helyen fejezte be a versenyt. A Horovitz Hanna által felkészített sportolók ugyancsak eredményesen szerepeltek, Kolozsi Árpád Kristóf 800 méteren lett második. Az U16-os mezőnyben Kovács Dorka 1500 méteren a második, 800 méteren a harmadik idővel ért célba, továbbá Kovács Kata ugyanezen a távon futott második helyet, míg Nagy Dorottya 3000 méteren harmadikként végzett, illetve a rövidebb távokon, azaz 400 méteren Szakács Júlia a harmadikként, Vargha Zselyke pedig a negyedikként ért célba. Emellett a Kovács Kata, Vargha Zselyke, Nagy Dorottya és Szakács Júlia összeállítású 4×400 méteres lány váltó az első helyen zárta a viadalt, ezzel is erősítve a szentgyörgyi fiatalok eredményes hétvégéjét.

A Sepsiszentgyörgyi MSK is képviseltette magát a szomszédos megye teremversenyén, ahol Ioana Laura Pirusca két tanítványa állt rajthoz. Király Károly (U18) három számban is megmérette magát: 60 és 400 méteren a tizenkilencedik helyen végzett, míg 200 méteren a tizennegyedik időt érte el. Csapattársa, Ștefan Gavriluță Bogdan (U18) egyéni csúcsot futott, ami a tizedik helyet jelentette számára. (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-11 08:00 Cikk megjelenítése: 93 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 176
szavazógép
2025-12-11: Sport - Tibodi Ferenc:

Újabb diadalával négyes döntőben a Sepsi-SIC (Női kosárlabda, Román Kupa)

Újabb pontgazdag és kiélezett mérkőzést vívott egymással a pályaválasztó Kolozsvári U és a címvédő Sepsi-SIC tegnap a Szabó Kati Sportcsarnokban. A női kosárlabda Román Kupa negyeddöntőjének visszavágóját 102–73-ra nyerték a zöld-fehérek, akik így kettős győzelemmel jutottak a sorozat négyes döntőjébe, ahol a Bukaresti Rapid, az Aradi FCC és a Târgoviște vár rájuk.
2025-12-11: Sport - :

Velencében zárták az idényt (Karate)

December 4. és 7. között Velencében rendezték az idei utolsó nemzetközi karateversenyt, a Youth League-sorozat olaszországi állomására nyolcvan országból több mint 4000 sportoló nevezett. A nívós megmérettetésen az MTK Budapest színeiben négy sepsiszentgyörgyi versenyző is próbára tette magát.
rel="noreferrer"