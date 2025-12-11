December 4. és 7. között Velencében rendezték az idei utolsó nemzetközi karateversenyt, a Youth League-sorozat olaszországi állomására nyolcvan országból több mint 4000 sportoló nevezett. A nívós megmérettetésen az MTK Budapest színeiben négy sepsiszentgyörgyi versenyző is próbára tette magát.

A rangos utánpótlás-eseményen rendkívül népes mezőny lépett tatamira, köztük négy székelyföldi karatés. Ezúttal Fejér Milán (kadét, -63 kg) bizonyult a legjobbnak, aki kiváló teljesítménnyel a kilencedik helyen végzett, miután legyőzte norvég és ukrán ellenfelét, illetve kikapott török és portugál riválisától. Jakab Eszter (junior, -66 kg) és Sala Bíborka (U14, -47 kg) számára már az első mérkőzés a végállomást jelentette. Török Panka (junior, -53 kg) magabiztos sikerrel kezdett, azonban a második körben a francia Oriane Ruiz megállította a háromszéki tehetséget, akinek ezzel megszakadt a remek sorozata, zsinórban hat megnyert viadal után először maradt alul.

„Nagyon mozgalmas és hosszú őszi idényen vagyunk túl, amelynek úgy gondolom, meglett az eredménye. Innentől kezdve Panka a korosztályos Európa-bajnokságra koncentrál, már meg is kezdtük a felkészülést. Ugyan Velencében nem sikerült éremmel zárnunk, viszont annál értékesebb tanulságokkal és tapasztalatokkal jöttünk haza, amelyek segítenek minket a megálmodott cél elérésben. A következő másfél hónapban sportolónknak több edzőtábora lesz Magyarországon és Jordániában, illetve az Ázsiába utazás előtt Németországban versenyez, a kontinensviadalra pedig február 6. és 8. között kerül sor Ciprusban” – nyilatkozta Vass Hunor vezetőedző. (miska)