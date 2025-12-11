Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, Európa-ligaBebiztosíthatja továbbjutását a Ferencváros

2025. december 11., csütörtök, Sport

Az Üllői úton győzelmi kényszerben pályára lépő Glasgow Rangers ellen nagy lépést tehet nemcsak a továbbjutás, hanem akár az egyenes ági nyolcaddöntős szereplés felé is a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. A ma 19.45-kor kezdődő mérkőzést a Digi Sport 4 és az M4 Sport élőben közvetíti.

  Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club
    Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club

Robbie Keane vezetőedző tanítványai öt kör után veretlenül állnak a tabella hatodik helyén, miután az első meccsen a cseh Viktoria Plzen ellen játszott hazai 1–1 után a belga Genk, valamint a Salzburg otthonában is győztek, és mielőtt döntetlent játszottak volna Isztambulban a Fenerbahce vendégeként, saját közönségük előtt meggyőző játékkal diadalmaskodtak a bolgár Ludogorec felett.

A 36 csapatos főtábla első 24 helye közé kerülés borítékolható, az előző idényben ugyanis 12 pontot szerezve lépett tovább a magyar bajnok, most pedig három fordulóval a zárás előtt már 11 egységnél jár. Az Európa-ligában mutatott menetelés nyomán joggal bizakodhatnak a szurkolók, hogy a Rangers ellen is begyűjthető a három pont, amely nagy esélyt kínálna a zöld-fehér mezeseknek arra, hogy az első nyolc között végezzenek, ami egyenes ági nyolcaddöntős szereplést ér.

Az idény során komoly gondokkal küzdő skót rivális gyengén kezdte az El-szereplést, zsinórban négy találkozót bukott el, mielőtt a legutóbbi körben egy pontot otthon tartott a portugál Braga ellen. A Rangers ennek megfelelően az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, a hátralévő három mérkőzését kivétel nélkül meg kellene nyernie ahhoz, hogy egyáltalán reménykedhessen a továbbjutásban. A Glasgow jelenleg a 33. és öt pont a hátránya a még éppen folytatást érő 24. helyen álló Basel mögött.

A Rangers ötmeccses veretlenségi sorozat után érkezik a Groupama Arénába, ellenben a Ferencváros sincs rosszabb helyzetben, az elmúlt négy mérkőzéséből egyet sem veszített el, nemrég három nap alatt kétszer múlta felül a Kisvárda együttesét az NB I-ben. Robbie Keane legutóbbi nyilatkozata alapján úgy tűnik, hogy a magyar válogatott Dibusz Dénes ujjsérülés miatt nem védhet, a helyét vélhetően Gróf Dávid veszi át a kapuban.

