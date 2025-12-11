Bölcsődei állások

Daniel David tárcavezető szerint a bölcsődei nevelés az oktatás elengedhetetlen része, mert ott alakulnak ki a későbbi oktatási szinteken kifejlődő nyolc alapkészség úgynevezett előkészségei. „Ezért miniszterként arra összpontosítottam, hogy növeljem a gyermekek bevonását a korai oktatásba, ahol a szükséges infrastruktúra kiépítése mellett a fő tényező az emberi erőforrások képzése és fejlesztése” – idézte a minisztert a közlemény. A tárcavezető szerint az állások meghirdetése igazolja azt a nézetét, hogy „a pénzügyi és költségvetési válság elvonulása után az oktatásnak stabilizálódási és fejlődési szakaszba kell lépnie”. (Agerpres)