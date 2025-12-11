Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bölcsődei állások

2025. december 11., csütörtök, Család

Legutóbbi ülésén a kormány jóváhagyta 303 állás meghirdetését az uniós helyreállítási forrásokból épített bölcsődéknél, miután augusztusban már jóváhagytak 422 állást – közölte december 6-án az oktatási minisztérium.

  • Fotó: pixabay.com
    Fotó: pixabay.com

Daniel David tárcavezető szerint a bölcsődei nevelés az oktatás elengedhetetlen része, mert ott alakulnak ki a későbbi oktatási szinteken kifejlődő nyolc alapkészség úgynevezett előkészségei. „Ezért miniszterként arra összpontosítottam, hogy növeljem a gyermekek bevonását a korai oktatásba, ahol a szükséges infrastruktúra kiépítése mellett a fő tényező az emberi erőforrások képzése és fejlesztése” – idézte a minisztert a közlemény. A tárcavezető szerint az állások meghirdetése igazolja azt a nézetét, hogy „a pénzügyi és költségvetési válság elvonulása után az oktatásnak stabilizálódási és fejlődési szakaszba kell lépnie”. (Agerpres)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-11 08:00 Cikk megjelenítése: 46 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 176
szavazógép
2025-12-11: Sport - :

Bebiztosíthatja továbbjutását a Ferencváros (Labdarúgás, Európa-liga)

Az Üllői úton győzelmi kényszerben pályára lépő Glasgow Rangers ellen nagy lépést tehet nemcsak a továbbjutás, hanem akár az egyenes ági nyolcaddöntős szereplés felé is a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. A ma 19.45-kor kezdődő mérkőzést a Digi Sport 4 és az M4 Sport élőben közvetíti.
2025-12-11: Család - :

Dráguló nagyvárosi lakások

Az elmúlt hat évben 60–90 százalékkal nőttek az ingatlan­árak a romániai nagyvárosokban, egyre nehezebb megfizethető lakásokat találni a központi és a központhoz közeli városrészekben. A növekvő ingatlanárak ugyanakkor felfelé húzzák a lakásbérlés költségeit is.
rel="noreferrer"