A nap fotója

Az ellenzéki Tufan Erhürman győzött az Észak-ciprusi Török Köztársaságban az idén október 19-én tartott elnökválasztás első fordulójában a szavazatok 62,76 százalékával. A hivatalban lévő elnök, Eksin Tatar a voksok 35,85 százalékát szerezte meg. A 65 éves Eksin Tatar Ciprus végleges kettéválását támogatja, az Észak-ciprusi Török Köztársaság nemzetközi elismerését és a Törökörszággal való szorosabb kapcsolatokat szorgalmazza. Az 55 éves Tufan Erhürman a kétzónás szövetségi állam létrehozásáról szóló, 2017-ben befagyott tárgyalások újrafelvételét akarja a ciprusi görög közösség vezetőivel. Fölényes győzelme a Törökországhoz igazodó „kétállami” politika elutasítását jelzi, és új reményt ad a sziget újraegyesítésére.