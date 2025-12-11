Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. december 11., csütörtök, Szabadidő
  • Tetőjavítás a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola régi épületén. Fotó: Albert Levente
Mit készítsünk ma? (Diócska)

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 tojás, 10 dkg porcukor, 20 dkg vaj vagy zsír, csipetnyi só, 1 kiskanál sütőpor, fél citrom leve; a töltelékhez: 10 dkg darált dióbél, 10 dkg porcukor, 1 tasak vaníliás cukor, 15 dkg vaj; a péphez: 3 dl tej, 2 evőkanál liszt, 1 tojás.
2025-12-11: Kitekintő - :

Ciprus: az újraegyesítés felé?

Az ellenzéki Tufan Erhürman győzött az Észak-ciprusi Török Köztársaságban az idén október 19-én tartott elnökválasztás első fordulójában a szavazatok 62,76 százalékával. A hivatalban lévő elnök, Eksin Tatar a voksok 35,85 százalékát szerezte meg. A 65 éves Eksin Tatar Ciprus végleges kettéválását támogatja, az Észak-ciprusi Török Köztársaság nemzetközi elismerését és a Törökörszággal való szorosabb kapcsolatokat szorgalmazza. Az 55 éves Tufan Erhürman a kétzónás szövetségi állam létrehozásáról szóló, 2017-ben befagyott tárgyalások újrafelvételét akarja a ciprusi görög közösség vezetőivel. Fölényes győzelme a Törökországhoz igazodó „kétállami” politika elutasítását jelzi, és új reményt ad a sziget újraegyesítésére.
