Ciprus: az újraegyesítés felé?

Az ellenzéki Tufan Erhürman győzött az Észak-ciprusi Török Köztársaságban az idén október 19-én tartott elnökválasztás első fordulójában a szavazatok 62,76 százalékával. A hivatalban lévő elnök, Eksin Tatar a voksok 35,85 százalékát szerezte meg. A 65 éves Eksin Tatar Ciprus végleges kettéválását támogatja, az Észak-ciprusi Török Köztársaság nemzetközi elismerését és a Törökörszággal való szorosabb kapcsolatokat szorgalmazza. Az 55 éves Tufan Erhürman a kétzónás szövetségi állam létrehozásáról szóló, 2017-ben befagyott tárgyalások újrafelvételét akarja a ciprusi görög közösség vezetőivel. Fölényes győzelme a Törökországhoz igazodó „kétállami” politika elutasítását jelzi, és új reményt ad a sziget újraegyesítésére.
Puccs, invázió, szecesszió
1974 júliusában a ciprusi görög Nemzeti Gárda görögországi tisztjei, egyes helyi erőkkel szövetkezve, államcsínyt hajtottak végre az ország törvényes elnökének és kormányának megdöntésére. Törökország azon a címen, hogy megvédi a ciprusi törököket a görög megszállástól és megakadályozza az Enózist, azaz Ciprusnak Görögországhoz való csatolását, katonailag beavatkozott és megszállta a sziget területének 37 százalékát. Az invázió nyomán a Ciprusi Köztársaság és fővárosa, Nicosia gyakorlatilag két, egy északi török és egy déli görög részre szakadt a Famagusta – Lefka vonal, azaz a törökök elnevezése szerint az „Attila-vonal” mentén. Ez az állapot azóta is tart.
A 9251 négyzetkilométer területű sziget lakosságának akkor 75 százaléka görög, 25 százaléka pedig török volt. 1983. november 15-én kikiáltották az északi rész függetlenségét Észak-ciprusi Török Köztársaság néven, amelyet csak Törökország ismert el. A déli országrészt, a Ciprusi Köztársaságot viszont Törökország nem ismeri el, és Dél-ciprusi görög ciprióták közigazgatása néven említi. Az újraegyesítésre irányuló minden kísérlet eddig eredménytelennek bizonyult. De érdemes áttekinteni, hogyan alakult a sziget sorsa, benne a görög–török viszony a legrégebbi időktől napjainkig.
Ókor
A Nyugat-Ázsia partjai előtt, Törökországtól 65, Görögországtól (a Rodosz-szigettől) 500 kilométerre fekvő Ciprus a Föld egyik ősi kultúrközpontja. A hellén kirajzás i. e. 1600 körül érte el Ciprust, a Földközi-tenger – Szicília és Szardínia után – harmadik legnagyobb szigetét. Cipruson virágzó városállam-királyságok alakultak ki. Nevét rézbányászatáról kapta, és az itt kialakuló Aphrodité-kultusszal lett közismert. A föníciaiak kereskedelmi gócpontokat és gyarmatvárosokat alapítottak itt. A gazdasági élet fellendülése, a réz- és vaskitermelés, a híres fonó- és szövőműhelyek, a hajóépítésre alkalmas cédrusfaerdők híressé tették. I. e. a XIV. századtól kezdődően asszír, egyiptomi, hettita (ókori nép Kis-Ázsiában, az Anatóliai-fennsíkon), föníciai, perzsa, görög-makedón, majd hellenisztikus egyiptomi uralom váltotta egymást a szigeten.
I. e. 58-ban a rómaiak hódították meg és provinciává alakították. Birodalmuk kettéosztása után a kelet-római császárság fennhatósága alá került (395), majd a Bizánci Birodalom ellen viselt tengeri hadjáratokban az arabok is elfoglalták (649). A bizánci uralomtól örökölte Ciprus az ortodox keresztény vallást és az egyház hatalmát.
Középkor
A keresztes háborúk idején (1096–1270) a keresztes hadakat a Szentföldre szállító gályák Ciprus partjai előtt haladtak el, és gyakran ki is kötöttek ezen a szigeten. A nyolc keresztes hadjárat közül az első kettő lényegében nem érintette. A harmadik keresztes hadjárat idején Oroszlánszívű Richárd angol király foglalta el, és Guy de Lusignan francia nemesnek, keresztes lovagnak adta el, aki dinasztiát alapított, és 1192-ben létrehozta a Ciprusi Királyságot.
A Lusignan-dinasztia korszaka 1489-ben ért véget, amikor a sziget velencei uralom alá került. 1570 februárjában a hatalmának tetőfokát elért Oszmán Birodalom szultánja Ciprus átadására szólította fel Velencét, de követelését a büszke köztársaság visszautasította. A hódító török seregek Limassol és Lárnaka között szálltak partra, két hónapos ostrom után elfoglalták Nicosiát, Kirénia harc nélkül kapitulált. 1571. augusztus 3-án a török seregek bevették Famagustát, az utolsó velencei erődöt, amelynek falai alatt kétszázezer török és hétezer velencei tizenegy hónapon át vívott élet-halál harcot.
A háromszáz éves oszmán megszállás alatt vándoroltak be a szigetre a muzulmán katonai telepesek, a mai ciprusi törökök ősei. A szultánok a ciprusi görög érseket használták fel politikai közvetítőként, és az érsek szultáni beleegyezéssel egyben Etnarcha („a nemzet vezetője”) is volt.
Makáriosz és Grivász
1878-ban a berlini kongresszuson Benjamin Disraeli brit miniszterelnök bejelentette a törökökkel kötött előzetes titkos megállapodást, Ciprus Brit Birodalom általi bérbevételét, ami a jelenlevők közül Waddingtonnak, a franciák angol nevű külügyminiszterének és Corti olasz külügyminiszternek esett a legrosszabbul. Az 1881-ben tartott első brit népszámlálás 186 ezer görög és 46 ezer török lakosról számolt be. Anglia az első világháború alatt annektálta, majd 1925-ben koronagyarmatává nyilvánította Ciprust.
A több száz esztendős idegen uralom alatt fejlődött ki a sziget görög lakosságában a görögországi testvéreihez és a Görögországhoz való ragaszkodás. Az Enózis, Ciprusnak Görögországhoz való csatolása a brit gyarmatosítókkal szembeni felszabadító mozgalom jelképe és harci programja lett. Ugyanakkor a ciprusi törökök a sziget felosztását akarták. Az Enózisért folyó küzdelem politikai vezetője a sziget 1950-ben III. Makáriosz (1913–1977) néven megválasztott érseke volt.
Közben fellángoltak az 1955-ben alakult EOKA, a Ciprusi Szabadságharc Nemzeti Szervezete angolellenes és egyben az Enózisért is vívott fegyveres harcai. Ezt a küzdelmet Georgiosz Grivász (1898–1974) tábornok irányította. A ciprusi, nicosiai születésű, de katonai rendfokozatát Görögország hadseregében elérő Grivász Makáriosz egykori barátja és harcostársa, illetve későbbi ellenfele és az EOKA megalapítója volt. (Független Ciprus vagy Enózis lett köztük a vízválasztó.) A gyarmatosítók terrorral válaszoltak, és más gyarmatokon is jól bevált módszerükhöz folyamodva ellentéteket szítottak a ciprusi görögök és ciprusi törökök között. Közben kibontakozott Athén és Ankara viszálya a sziget felett.
Független Ciprusi Köztársaság
1959 februárjában a görög és a török külügyminiszter Zürichben megegyezett Ciprus függetlenségének kikiáltása kérdésében, ami kizárta az Enózist és a sziget felosztását is. Ezt követően Londonban brit–görög–török tárgyalások zajlottak le a két ciprusi közösség képviselőinek jelenlétében. A londoni hármas egyezmény értelmében Nagy-Britannia megtartotta az akrotíri és a dekeliai hadi támaszpontokat, Görögország és Törökország pedig kisebb katonai egységeket (950, illetve 650 katonát) állomásoztathat a szigeten. A zürichi és londoni egyezmények alapján kidolgozott ciprusi alkotmány értelmében Ciprus elnöki köztársaság, amelynek élén egy ciprusi görög elnök és egy ciprusi török alelnök áll. A görögöknek 70, a törököknek 30 százalékos arányt biztosítottak a politikai hatalomban és a köztestületekben. Az ötventagú parlamentbe a ciprusi törökök tizenöt képviselőt választhattak, a tíztagú kormány három minisztere és a parlament alelnöke volt török.
A Ciprusi Köztársaság függetlenségét 1960. augusztus 16-án kiáltották ki. Első elnöke III. Makáriosz érsek-etnarcha, alelnöke pedig Fazil Kücsük lett. Alig két esztendővel a szigetország függetlenségének kikiáltása után a török miniszterek kivonultak a kormányból, a török alelnök visszautasította a ciprusi közös hadsereg létrehozásának gondolatát. 1963-ban Ciprus már súlyos görög–török fegyveres összecsapások helyszíne. A Biztonsági Tanács határozatának értelmében 1964 márciusában ENSZ rendfenntartó csapatokat telepítettek a szigetre. 1971 szeptemberében visszatért Ciprusra Grivász tábornok, fokozódott az általa alapított és vezetett EOKA-b terrorszervezet Makáriosz-ellenes aknamunkája. Ezt a helyzetet az 1974. júliusi Makáriosz elleni puccs, valamint a zürichi és londoni egyezményekre hivatkozó Törökország katonai beavatkozása tovább bonyolította.
Az inváziót követő szecesszió nyomán a két közösségnek külön hadserege és rendőrsége van. A kettéválást megerősíti a ciprusi török állam parlamentjének és kormányának létrehozása, alkotmányának elfogadása, továbbá a „lakosságcsere”. Az 1974. júliusi események következtében északról délre áttelepült (vagy menekült) csaknem kétszázezer görög. 1975 szeptemberében a délen lakó több mint 60 ezer törököt az északi területekre telepítették át. A helyzet magában hordozza nemcsak a kétállami megoldást, hanem a kétzónás szövetségi állam (föderáció) létrehozásának lehetőségét is. Mindez Ankara hajlandóságán múlik.
Németh Csaba
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.