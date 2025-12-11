Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi és parlamenti képviselői által elindított Városjáró program keretében az Olt negyedi találkozót követően a Szemerja negyedben tartottak lakossági fórumot. Itt parkolási gondokról, az okoskukák rongálásáról, a várost ellepő varjakról esett a legtöbb szó, de a jelenlévők azt is sérelmezték: olykor a lakók megkérdezése nélkül vágnak ki vagy nyesnek fákat, sok helyen a kerékpárutak nincsenek jól átgondolva, a helyi színház társulata nem játszik nyugdíjasoknak szóló darabokat.

A Szemerja negyedben tartott lakossági fórumon Miklós Zoltán parlamenti képviselő, Tóth B. Csaba alpolgármester és Barta Szende, valamint Zsigmond József önkormányzati képviselő jegyezte a jelenlévők panaszait, észrevételeit.

Tekintve, hogy a parkolási gondok miatt a negyed leginkább érintett, zsúfolt utcái a megyei kórház, a stadion, a több lépcsőházas, úgynevezett mamuttömbház körül vannak, elsősorban a Sajtó és a Stadion utca, valamint a Múzsák sétány lakói mondták el, miért vált lassan élhetetlenné a környezetük. Nem csak a gépjármű-tulajdonosoké, akik gyakran távolabbi helyeken kénytelenek parkolni, hanem a lakóké is, akik babakocsival, de még gyalogosan is alig tudnak kijönni a tömbházból, mert a járdán is autók állnak. „A kocsiké a város, és nem a városlakóké” – fogalmazott egy résztvevő. Szóvá tették, hogy a megyei kórház alkalmazottai autóval érkeznek munkába, természetesen valahol parkolniuk kell, de a környező utcák tele vannak az ő kocsiikal, holott inkább azoknak kellene helyet adni, akik vidékről érkeznek beteggel a kórházba vagy a járóbeteg-rendelőbe.

A fizetéses parkolók használatáról elhangzott: legyenek szabadok a nap egy bizonyos szakában, ha a tulajdonos a sárga kaput leengedve hagyja, de a beállásért ne büntessenek, ahogy a jelenlegi törvénykezés szól. A válasz: keresik erre a jogszabályi megoldást. A parkolóhelyek rendezése esetében rövid távon az a megoldás, hogy a város egyre több utcájában fizetni kell a parkolásért, hosszú távon parkolóház megépí­tése a cél.

Az okoskukákról volt, aki elmondta, nemcsak nehezen használhatóak, néha nem is működnek, állandóan szemét van körülöttük, mert rongálók feltörik. Válaszként elhangzott, a kukák a környezetvédelmi minisztérium országosan egységes beszerzése révén kerültek Sepsiszentgyörgyre, nem a legmegfelelőbbek, de igyekszenek megvédeni ezeket és a többi szeméttároló helyet. Jelenleg a város száztíz begyűjtő helyén négy járőr teljesít szolgálatot, de ez nem elegendő, hogy kivédjék a szemetelést, rongálást. Egy lakó felvetésére, hogy miért nem szerelnek fel kamerákat, elhangzott: a jelenlegi törvény nem engedi, hogy bármilyen juttatásból levonják ilyen jellegű bírságok összegét, ez a szociális támogatásból élőkre is vonatkozik, és elsősorban ők az érintettek ezen a téren, ellenben jelenleg éppen tervben van ennek a jogszabálynak a megváltoztatása.

A járóbeteg-rendelőhöz a bejutás és onnan a kikanyarodás kész művészet egy gépkocsivezető számára, de még nagyobb gond, hogy azon a „senki földje” kis átjárón hogyan közlekedhet egy gyalogos, főként, amikor a közeli gyógyszertárhoz árut hozó autó is elállja az utat – ezt a felvetést főként azok értették, akik azóta érzékelik ezt a zsúfoltságot, amióta a járóbeteg-rendelő irányából csak a Sajtó utcára lehet kihajtani. De a kórházhegyről az egykori tisztviselőtelep (talán a szentgyörgyiek még ismerik ezt a kifejezést) irányába induló és onnan tovább fejlődő utcákat átfogó városrész kerékpárútjairól is hangzott el panasz, mert minden kapubejáratnál, utcakereszteződésnél megszakad a pálya, a továbbhaladás sok zökkenővel jár.

Az 1200 lakosú Árkos felől és vissza a faluba naponta 1100 jármű közlekedik. Ennek kapcsán beszélt a város alpolgármestere a városi közszállítás kiterjesztéséről, amely három új járat beindítását jelentené, cél, hogy minél több utcát, városrészt érintsenek a buszjáratok. Ennek feltétele lenne még nyolc buszvezető alkalmazása, egyelőre erre nincs lehetőség, amúgy a város közszállítási költségének 65 százalékát jelenleg az önkormányzat állja – mondta a városvezető.

Bár a varjak városból való kiűzésével foglalkozik a Rara Avis Egyesület, egy­előre csak a központban járnak sikerrel, a kerékpár­utaknak a kapubejáratoknál épített döccenői ügyében, ahol ez már végleges, nincs további megoldás, de a parkolási gondokkal a városvezetés folyamatosan foglalkozik, a fák nyesése, vágása pedig többnyire a lakók kérésére történik, ez egyeseknek kedvez, mások küzdenek ellene – összegezhető a lakossági fórumot szervező RMDSZ-es képviselők válasza.

Amint megfogalmazták: a város számos problémáját ismerik, de fontos, hogy a lakók mondják el, mi az, ami személyesen őket érinti. A városjárás folytatódik Sepsiszentgyörgy többi negyedében, Szépmezőn, Kilyénben és Szotyorban, valamint tervezik különböző társadalmi kategóriákkal, szakmai testületekkel, civil szervezetekkel is a találkozókat.