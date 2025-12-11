Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalasztották a beadvány tárgyalását

2025. december 11., csütörtök, Belföld

December 28-ára halasztotta tegnap az alkotmánybíróság annak a beadványnak a tárgyalását, amelyet a legfelsőbb bíróság nyújtott be a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító új törvénytervezettel kapcsolatban – nyilatkozták a testület illetékesei.

  • Fotó: Pexels
    Fotó: Pexels

A legfelsőbb bíróság tagjai pénteken egyhangúlag döntöttek arról, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon a Bolojan-kormány által kidolgozott jogszabályjavaslatot. Az intézmény képviselői később közleményben részletezték a döntés okait. Szerintük a kormány tervezete gyakorlatilag megszünteti a bírák és ügyészek különnyugdíját, sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét és ellentétes az alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága korábbi döntéseivel. A legfelsőbb bíróság azt is kifogásolja, hogy a tervezethez nem készült hatástanulmány, indoklása nem valós gazdasági adatokon alapul, és az állam évente sokkal többet költ más különnyugdíjas kategóriákra, mint a bírák és ügyészek nyugdíjára.

A kormány a múlt hét elején vállalt felelősséget a parlamentben a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetért. E szerint a nyugdíjkorhatár a korábbi 10 év helyett 15 éves átmeneti időszak alatt fokozatosan a jelenlegi 48 évről 65-re nő. A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát.

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) korábban negatívan véleményezte a tervezetet. Az igazságszolgáltatási rendszer képviselői azt kérték, hogy a nyugdíjuk közelítse meg az utolsó fizetésük nettó összegét, a kormányfő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a nyugdíj ne haladja meg az utolsó nettó fizetés 70 százalékát.

A bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit szabályozó törvénytervezet előző változatát október 20-án arra hivatkozva utasította el az alkotmánybíróság, hogy a kormány a Legfelső Bírói Tanács – amúgy konzultatív jellegű – véleményezése nélkül terjesztette be a jogszabályjavaslatot a parlamentbe.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-11 08:00 Cikk megjelenítése: 128 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 176
szavazógép
2025-12-11: Jegyzet - :

Installáció (Városjáró)

Aki sokat jár, sokat lát. S ha van benne némi hajlam a művészetek iránt, hát olyasmin is megakad a szeme, ami fölött a másé átsiklik. Holott a művészet (legalábbis a vizuális műfajok) lényege a láthatóság, annak révén pedig az üzenet.
2025-12-11: Belföld - :

Leleplező film az igazságszolgáltatásról

Súlyos problémákkal küzd a hazai igazságszolgáltatás, derül ki a Recorder által készített kétórás dokumentumfilmből, mely a rendszer egyes szereplőitől származó tanúvallomásokra épül, és feltárja, hogyan süllyesztették el az elmúlt években a korrupciós ügyeket. Radu Marinescu igazságügyi miniszter egyelőre hárítja a felelősséget, Lia Savonea, a Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint lejárató kampány zajlik.
rel="noreferrer"