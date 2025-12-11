Leleplező film az igazságszolgáltatásról

Súlyos problémákkal küzd a hazai igazságszolgáltatás, derül ki a Recorder által készített kétórás dokumentumfilmből, mely a rendszer egyes szereplőitől származó tanúvallomásokra épül, és feltárja, hogyan süllyesztették el az elmúlt években a korrupciós ügyeket. Radu Marinescu igazságügyi miniszter egyelőre hárítja a felelősséget, Lia Savonea, a Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint lejárató kampány zajlik.

A Maszol tudósítása szerint a dokumentumfilm rámutat arra, ahogyan a legfelsőbb bíróság (ICCJ) és az alkotmánybíróság döntései számos korrupciós ügyben elősegítették a bűncselekmények elévülését. Ezekhez különféle igazságügyi trükköket is alkalmaztak: a tárgyalótestületek összetételének váratlan megváltoztatásait, valamint a bírákat és ügyészeket érintő gyanús jelöléseket. A dokumentumfilm több korrupciós ügyet is bemutat, amelyeket ilyen manőverekkel sikerült döntő módon befolyásolni. Mint kiderül, az elmúlt években a bukaresti ítélőtábla vezetésébe ellentmondásos előéletű bírákat neveztek ki, mely előléptetések Lia Savonea nevéhez köthetők, aki az elmúlt tizenöt évben a román igazságügyi rendszer egyik kulcsfigurájává vált.

Számos tanúvallomás szerint félelem uralkodik a tisztességes bírák körében, mert akik a vezetéssel ellentétes véleményt fogalmaznak meg, ellenőrzéseknek lehetnek kitéve.

Lejárató kampány?

„A fegyelmi eljárások a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) és az Igazságszolgáltatási Felügyelet (Inspecția Judiciară) hatáskörébe tartoznak” – így kommentálta tegnap Radu Marinescu igazságügyi miniszter a Recorder Justiție capturată (Elrabolt igazságszolgáltatás) című tényfeltáró anyagát, ami 24 óra alatt több mint egymillió megtekintést ért el. A Legfelsőbb Bíróság elnöke, Lia Savonea szerint lejárató kampány zajlik, de arra a kérdésre, hogy lemond-e a súlyos vádak után, nem adott egyértelmű választ. „Gondosan mérlegelem, milyen lépések szükségesek. Sajnos bizonyos igazságszolgáltatási vezetők hitelességét támadó kampány zajlik, olyan névtelen nyilatkozatok és vádak alapján, amelyeket igazságként tálalnak anélkül, hogy azokat ellenőrizhető tényekkel alátámasztanák” – nyilatkozta a Legfelsőbb Bíróság elnöke a dokumentumfilm kapcsán.

Az elnök is reagált

Nicuşor Dan államfő is reagált tegnap a Recorder videóriportjára, hangsúlyozva: a korrupció elleni küzdelem lanyhulásának politikai okai vannak, mint ahogyan a főügyészek kinevezésének hátterében is a politikum áll. Felkérte a bírákat és ügyészeket, hogy forduljanak személyesen hozzá a munkájuk gyakorlása közben adódó problémáikkal, és kijelentette: a Recorder által ismertetett eseteket ki kell vizsgálni, a vétkeseket pedig felelősségre kell vonni.

A film hatására Tüntetés a független igazságszolgáltatásért címmel tiltakozást is szerveztek a visszaélések ellen. Tegnap este lapzártakor mintegy 300 ember tüntetett a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács épülete előtt.