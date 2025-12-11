Januártól jelentős adóemelés várható

Második nekifutásra átment az alkotmányossági szűrőn a kormánynak a helyi adók emelését és a közpénzek hatékonyabb felhasználását célzó törvénytervezete, így várhatóan januártól jelentős mértékben emelkedik a gépjárművekre és ingatlantulajdonokra kivetett adó.

Az alkotmánybíróság tegnapi döntése nyomán nincs akadálya annak, hogy az államfő kihirdesse a jogszabályt, amelynek hatályba lépése – a megyei jogú városok szövetségének számításai szerint – január elsejétől mintegy 70 százalékkal növeli az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértékét. Átlagosan hasonló mértékű, de a szennyezés mértékétől függő adóemelésre számíthatnak a gépjármű-tulajdonosok is.

Az üzleti széférában a jelenlegi 10-ről 16 százalékra emelkedik az osztalékadó, ugyanilyen mértékű adóemelés lép életbe a befektetésekből és kriptovalutákból származó nyereség után. A törvény kihirdetése az úgynevezett „Temu-illetéket” is hatályba lépteti, amellyel 25 lejes illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre.

A tegnap zöld jelzést kapott jogszabály egyike annak az öt deficitcsökkentő törvénytervezetnek, amelyet még szeptember elsején jelentett be úgynevezett kormányzati felelősségvállalással a kabinet a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány mielőbbi lefaragása érdekében.

Október 20-i döntésével azonban az alkotmánybíróság megakadályozta a törvény kihirdetését. Nem valamely gazdasági intézkedés bizonyult alkotmányellenesnek, hanem a jogszabály azon előírása, amely lehetővé tette volna, hogy az adóhivatal, a szerencsejáték-felügyelet és a vámhatóság dolgozóit hivatali visszaélés gyanúja esetén poligráfos hazugságvizsgálatnak vessék alá.

Mivel az alkotmányellenesnek bizonyult előírás eltávolítása és a tervezet újbóli elfogadása több hetet vett igénybe, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) újabb alkotmányossági óvása nyomán már fennállt a veszélye annak, hogy a kormánynak nélkülöznie kell az adóemelésekből származó többletbevételt a 2026-os állami költségvetés megtervezésénél.