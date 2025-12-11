Emlékkonferencia Temesváron

Emlékkonferenciát szervez a kommunista diktatúrát megdöntő forradalom 36. évfordulója alkalmából a Román–Magyar Szolidaritás Napja Egyesület. A rendezvényre szombaton kerül sor Temesváron.

„1989-ben Temesvár nemzeti és felekezeti közösségei példát mutattak bátorságból és szolidaritásból az ország más településein élőknek, az összefogásból származó közös akarat pedig csakhamar megbuktatta Európa egyik legsötétebb diktatúráját” – áll Tőkés László EMNT-elnök, volt református püspök és európai parlamenti képviselő sajtóirodájának tegnapi közleményében.

A gyárvárosi Új Ezredév Református Központban szervezett konferencián elsőként a December 15. – A Román–Magyar Szolidaritás Napja Egyesület alapítói – Tőkés László egykori temesvári lelkész, Gabriel Andreescu jogvédő, egyetemi professzor, Florian Mihalcea újságíró, a Temesvár Társaság elnöke és Szilágyi Zsolt egykori temesvári diák, az Erdélyi Magyar Szövetség kül- és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője, az Európai Szabad Szövetség alelnöke – szólalnak fel.

Az eseményre meghívták az 1989-es decemberi népfelkelés temesvári, kolozsvári, nagyváradi, marosvásárhelyi, szatmári és székelyföldi szereplőit is, akik az egykori történésekre emlékezve osztják meg gondolataikat a jelenlévőkkel.