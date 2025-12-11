Hagyományos karácsonyi dalokkal köszöntötték kedden Iosif Păuleţ jászvásári római katolikus püspököt moldvai csángó hagyományőrző csoportok és a Szeret Néptáncegyüttes ifjúsági tagjai a püspöki rezidencián. Ez az első alkalom, amikor a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) szervezésében ilyen esemény megvalósulhatott, amelyen az ötvenperces kolindálást az egyházfő „Köszönöm szépen”-nel magyarul köszönte meg.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezésében, Fazakas-Timaru Carina vallásügyi felelős támogatásával pusztinai, lészpedi, budai és somoskai felnőtt hagyományőrző csoportok és a Szeret Néptáncegyüttes ifjúsági tagjai, mintegy hetvenen utaztak Jászvásárra, ahol Iosif Păuleţ püspök fogadta a moldvai énekes küldöttséget. Köszöntésében azt mondta, kolindálásuk ráhangol karácsony lényegére, az Úr eljövetelére és a vele való találkozásra, ami sokkal fontosabb a külsőségeknél. Ősi hagyományainkat megőrizve erősödünk meg hitünkben és közeledünk az Úrhoz, meghallgatván ezeket a dalokat együtt éljük meg ennek a keresztény ünnepnek a lényegét – foglalhatóak össze az egyházfő üdvözlő gondolatai.

„A moldvai magyarság hagyományos karácsonyi énekeiből válogatott csokor fogadása számunkra megható volt, és azt az üzenetet hordozza, hogy őexcellenciája Iosif Păuleţ püspök úr kultúránkat, identitásunkat elfogadja, tiszteli, és az egyházunk egyre jobban befogadja hagyományos kultúránkat és magyar nyelvünket is” – áll az MCSMSZ közösségi oldalán közzétett tájékoztatóban. A kolindáló közösség este részt vett a Mária Mennybevétele-székesegyházban bemutatott szentmisén, ahol hálát adtak és áldást kértek közösségeik számára.