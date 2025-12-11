Büszkeséggel újságolta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, hogy országhatáron túl is jó példaként szolgál a háromszéki hulladékgazdálkodási rendszer: Észak-Macedóniából láttak vendégül szakmai küldöttséget.
A megyeházán az elnök és Ambrus József, a megyei hulladékgazdálkodási egyesület vezetője elmagyarázták, hogyan építették ki a hulladékgazdálkodási rendszert, milyen nehézségeket kellett leküzdeniük ahhoz, hogy ma az országos élvonalba tartozzanak. A szervezés és építés mellett szemléletváltásra is szükség volt mind az önkormányzatok, mind a lakosság részéről. Kiemelten figyeltek arra, hogy minden érintett megértse és elfogadja: a hatékony hulladékgazdálkodás közös érdek és alapvetően meghatározza Háromszék jelenét és jövőjét – húzták alá. Az észak-macedón környezetvédelmi minisztérium hulladékgazdálkodási igazgatóságának és helyi hatóságok képviselőiből álló tizennyolc tagú küldöttség Lécfalván megtekintette az uniós előírásoknak megfelelő integrált hulladékgazdálkodási központot. (sz.)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.