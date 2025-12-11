A megyeházán az elnök és Ambrus József, a megyei hulladékgazdálkodási egyesület vezetője elmagyarázták, hogyan építették ki a hulladékgazdálkodási rendszert, milyen nehézségeket kellett leküzdeniük ahhoz, hogy ma az országos élvonalba tartozzanak. A szervezés és építés mellett szemléletváltásra is szükség volt mind az önkormányzatok, mind a lakosság részéről. Kiemelten figyeltek arra, hogy minden érintett megértse és elfogadja: a hatékony hulladékgazdálkodás közös érdek és alapvetően meghatározza Háromszék jelenét és jövőjét – húzták alá. Az észak-macedón környezetvédelmi minisztérium hulladékgazdálkodási igazgatóságának és helyi hatóságok képviselőiből álló tizennyolc tagú küldöttség Lécfalván megtekintette az uniós előírásoknak megfelelő integrált hulladékgazdálkodási központot. (sz.)