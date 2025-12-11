Életveszélyessé vált a százéves híd, újat építenek helyette

Összeomlás fenyegeti a Brassó megyei Vámoshíd (Podu Olt) település határában lévő több mint százéves, az Osztrák–Magyar Monarchia idején épült, az Olt folyón átívelő közúti vashidat. A Brassó Megyei Tanács közlése szerint a háromszékiek által is rendszeresen használt híd helyett újat építenek, a munkálatok idejére pedig pontonhíddal oldanák meg az átkelést.
A vámoshídi átkelőn jelenleg még zajlik az autóforgalom, a híd kapcsán hétfőn tanácskoztak a Brassó megyei hatóságok, és az egyik megállapítás az volt, hogy életveszélyessé vált, bármely pillanatban összeomolhat. A Brassó megyei önkormányzat közlése szerint az a döntés született, hogy a 112-es számú megyei úthoz tartozó vashíd helyett újat építenek, és amíg a munkálatok tartanak, ideiglenes pontonhidat állítanak fel az Olton.
Az önkormányzat közleményében arról is beszámolt, hogy Adrian-Ioan Veștea hétfőn a helyszínen járt, és azt vizsgálták, milyen lehetőség van arra, hogy Szászhermány és Vámoshíd között kapcsolatot létesítsenek, míg az új híd megépül. Ugyanis a falu, valamint a községközpont között közvetlen kapcsolatot az átkelő biztosít, elbontása esetén a vámoshidiaknak mintegy húsz kilométert kellene kerülniük -- Kovászna megyében, Illyefalva községen keresztül –, hogy Szászhermányba vagy más, a környéken található Brassó megyei településre eljussanak. A hétfői találkozót azt követően hívták össze, hogy a megyei önkormányzat szakértői vizsgálatot kért, az Olt melyik szakasza lenne alkalmas az ideiglenes pontonhíd elhelyezésére. Az igénylés nyomán szintén hétfőn a Gyulafehérvárról érkező katonai műszaki csoport a Brassó megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tűzoltóinak segítségével méréseket és teszteket végzett az Olt folyó mélységéről, valamint a jelenlegi híd környékén a megközelítési útvonalakról. A legtöbb 3,5 tonnás járművek átkelésére alkalmas pontonhídra vonatkozó műszaki javaslatot és költségvetést a napokban kell kézhez kapnia a megyei önkormányzatnak.
A több mint százéves átkelő helyett kialakítandó új hídra az építési engedélyt már kibocsátották, és a tervező cég által átadott ütemterv szerint a munkálatok 14 hónapig tartanak majd. Az új híd megépítésének költsége meghaladja a 22 millió lejt, amelyet Brassó Megye Tanácsának költségvetéséből biztosítanak.
A Vámoshíd határában lévő átkelő már jó ideje előrehaladottan leromlott állapotban van, több helyen omladozik, tavaly a megyei tanács súly- és sebességkorlátozást vezetett be. A hídon egyébként évek óta érvényben van a Szászhermány irányából való elsőbbségi korlátozás, ugyanis a szélessége nem engedi meg két ellentétes irányból érkező jármű biztonságos áthaladását. A vashíd építése kapcsán eltérőek a fellelhető adatok, a források mindenképp az Osztrák–Magyar Monarchia idejére (1902–1903 vagy 1910–15) teszik, a Brassó megyei önkormányzat közleményében ugyanakkor az 1920-as évet jelölik meg. Az eltérő adatok ellenére bizton állítható, hogy a híd kora mindenképp meghaladja a száz évet. Azt sem árt tudni, hogy Vámoshíd régen Aldobolyhoz, Sepsiszékhez tartozott, az 1968-as megyésítés során azonban Brassó megyéhez, Szászhermányhoz csatolták.
Ami a régi híd további sorsát illeti, a Brassó megyei műemlékvédelmi igazgatóság szakbizottságának idén augusztus 13-án született döntése értelmében nem kezdeményezik műemlékké nyilvánítását és nyilvántartásba vételét. A szakbizottság ugyanakkor javasolta a híd digitális szkennelését (az így készült felvételek az igazgatóság digitális archívumába kerülnének), továbbá, hogy az igazgatóság indítsa el az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó fémszerkezetű hidak összeírását és értékük felmérését a jövőbeni védelem érdekében. Indítványozták még a hídszerkezet egy darabjának megőrzését múzeumban vagy valamely kiállítás részeként.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.