Életveszélyessé vált a százéves híd, újat építenek helyette

2025. december 11., csütörtök, Közélet

Összeomlás fenyegeti a Brassó megyei Vámoshíd (Podu Olt) település határában lévő több mint százéves, az Osztrák–Magyar Monarchia idején épült, az Olt folyón átívelő közúti vashidat. A Brassó Megyei Tanács közlése szerint a háromszékiek által is rendszeresen használt híd helyett újat építenek, a munkálatok idejére pedig pontonhíddal oldanák meg az átkelést. 

  • Menthetetlenné és veszélyessé vált a múlt század elején épített vashíd. Nagy D. István felvétele
A vámoshídi átkelőn jelenleg még zajlik az autóforgalom, a híd kapcsán hétfőn tanácskoztak a Brassó megyei hatóságok, és az egyik megállapítás az volt, hogy életveszélyessé vált, bármely pillanatban összeomolhat. A Brassó megyei önkormányzat közlése szerint az a döntés született, hogy a 112-es számú megyei úthoz tartozó vashíd helyett újat építenek, és amíg a munkálatok tartanak, ideiglenes pontonhidat állítanak fel az Olton.

Az önkormányzat közleményében arról is beszámolt, hogy Adrian-Ioan Veștea hétfőn a helyszínen járt, és azt vizsgálták, milyen lehetőség van arra, hogy Szászhermány és Vámoshíd között kapcsolatot létesítsenek, míg az új híd megépül. Ugyanis a falu, valamint a községközpont között közvetlen kapcsolatot az átkelő biztosít, elbontása esetén a vámoshidiaknak mintegy húsz kilométert kellene kerülniük -- Kovászna megyében, Illyefalva községen keresztül –, hogy Szászhermányba vagy más, a környéken található Brassó megyei településre eljussanak. A hétfői találkozót azt követően hívták össze, hogy a megyei önkormányzat szakértői vizsgálatot kért, az Olt melyik szakasza lenne alkalmas az ideiglenes pontonhíd elhelyezésére. Az igénylés nyomán szintén hétfőn a Gyulafehérvárról érkező katonai műszaki csoport a Brassó megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tűzoltóinak segítségével méréseket és teszteket végzett az Olt folyó mélységéről, valamint a jelenlegi híd környékén a megközelítési útvonalakról. A legtöbb 3,5 tonnás járművek átkelésére alkalmas pontonhídra vonatkozó műszaki javaslatot és költségvetést a napokban kell kézhez kapnia a megyei önkormányzatnak.

A több mint százéves átkelő helyett kialakítandó új hídra az építési engedélyt már kibocsátották, és a tervező cég által átadott ütemterv szerint a munkálatok 14 hónapig tartanak majd. Az új híd megépítésének költsége meghaladja a 22 millió lejt, amelyet Brassó Megye Tanácsának költségvetéséből biztosítanak. 

A Vámoshíd határában lévő átkelő már jó ideje előrehaladottan leromlott állapotban van, több helyen omladozik, tavaly a megyei tanács súly- és sebességkorlátozást vezetett be. A hídon egyébként évek óta érvényben van a Szászhermány irányából való elsőbbségi korlátozás, ugyanis a szélessége nem engedi meg két ellentétes irányból érkező jármű biztonságos áthaladását. A vashíd építése kapcsán eltérőek a fellelhető adatok, a források mindenképp az Osztrák–Magyar Monarchia idejére (1902–1903 vagy 1910–15) teszik, a Brassó megyei önkormányzat közleményében ugyanakkor az 1920-as évet jelölik meg. Az eltérő adatok ellenére bizton állítható, hogy a híd kora mindenképp meghaladja a száz évet. Azt sem árt tudni, hogy Vámoshíd régen Aldobolyhoz, Sepsiszékhez tartozott, az 1968-as megyésítés során azonban Brassó megyéhez, Szászhermányhoz csatolták. 

Ami a régi híd további sorsát illeti, a Brassó megyei műemlékvédelmi igazgatóság szakbizottságának idén augusztus 13-án született döntése értelmében nem kezdeményezik műemlékké nyilvánítását és nyilvántartásba vételét. A szakbizottság ugyanakkor javasolta a híd digitális szkennelését (az így készült felvételek az igazgatóság digitális archívumába kerülnének), továbbá, hogy az igazgatóság indítsa el az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó fémszerkezetű hidak összeírását és értékük felmérését a jövőbeni védelem érdekében. Indítványozták még a hídszerkezet egy darabjának megőrzését múzeumban vagy valamely kiállítás részeként.

Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-11 08:00
