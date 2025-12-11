Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Iustitia meztelen

2025. december 11., csütörtök, Máról holnapra
Nagy D. István

Az országot fogságában tartó háromfejű szörnyeteg, egyfajta mioritikus cerberus fejlődött ki kevesebb mint egy évtized alatt Romániában az állami hatalmi ágak: törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatás összefonódásából, melynek eredményeképp jelenleg egyenesen nevetségesnek tűnik jogállamiságról beszélni.

Ez jut legelőször eszébe az embernek, ha a Recorder oknyomozó portál által készített, kedden közzétett kétórás riportfilmre gondol, melynek alkotói nem kevesebbet állítanak: az utóbbi 7–8 évben kölcsönös egyezség született a politikai hatalom, valamint Iustitia legfőbb papjai között, melynek célja előbbiek esetében a soraikból vagy baráti, üzleti köreikből származó „nagyágyú” bűnelkövetők megvédése a törvény szigorától, cserében a bírák és ügyészek számára kedvező jogszabályokért. A készítők nyilván nem saját hatáskörben állítják ezt, a riportfilmben magas beosztású egykori és jelenleg is tisztségben lévő bírák, ügyészek szólalnak meg, súlyos vádakat fogalmazva meg az igazságszolgáltatás felső berkeiben tevékenykedő egyes vezetőkről, a korrupciós ügyek szőnyeg alá sepréséről, a különböző ítélőszékek (táblabíróságok, legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság) kétes, az említett bűnelkövetők kimentésére alkalmas ítéleteiről, döntéseikről. A másik oldal kapcsán pedig bőven esik szó mindazokról a kedvezményekről, melyeket törvényeken keresztül a politikum a törvényhozás és a kormány révén a talárosoknak biztosított, ideértve a hónapok óta napirenden lévő, sokat vitatott speciális nyugdíjakat.

Nyilván lehet vitatni, hogy a felsorolt vádak, az említett személyek viselt dolgai mennyire állják ki teljességgel az igazság próbáját, ám a felhozott jelenségek, folyamatok java részét azért kívülről is tetten lehetett érni. A korrupcióellenes harc látványos lelassulása, a gyanús, vitatható, tessék-lássék ítéletek, halogatások, az „elősegített” elévülések, illetve a bírák és ügyészek egy évtized alatt arcpirító módon szinte érinthetetlen kaszttá avanzsálása sorozatos törvényi machinációk által nem számítanak újdonságnak. Akár úgy is tekinthetnénk, a Recorder riportfilmje tulajdonképpen keretbe rendezte, egységes egészként tálalta mindazt, amit sejteni lehetett: a cerberus létrejöttét és eddigi életét. A kirajzolódó kép pedig ijesztő, kétségbeejtő, hiszen nem mást üzen, minthogy a hatalom három ágának képviselői (tisztelet a kivételnek) gyakorlatilag létrehoztak egy, a társadalmon feletti osztályt, melynek tagjai véd és dacszövetségben állnak, akik számára az igazság és az igazságosság csak szépen hangzó, ám egyre inkább kiüresedő szólamok, a törvények pedig játékszerek, melyeket kényük-kedvük szerint formálnak, alakítanak a maguk javára.

A vérlázító és egyben elszomorító tényen túl egy továbbit is érdemes szem előtt tartanunk: e szörnyszülöttel leszámolni nem egyszerű feladat. A bírák és ügyészek nyugdíja körüli hercehurca, az igazságszolgáltatás szereplőinek áldozati szerepben tetszelgése, a privilégiumaikat „piszkálók” elleni nyílt vádaskodásaik, támadásaik, illetve a politikum egyes szereplőinek az igazságügyi reformok megtorpedózására irányuló – a talárosok által elég nyíltan támogatott – kísérletei mind-mind ezt támasztják alá. És e harcot akkor sem hajlandóak feladni, amikor egyértelműen látszik: Justitia nemcsak vak, de „áldásos” tevékenységük nyomán most már meztelen is.

 

