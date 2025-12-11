Előjegyzés a járműbejegyzési hivatalhoz

A dokumentum szerint hétfőig a jelenlegi rendszeren keresztül már nem lehet decemberre új időpontot foglalni, minden időpontfoglalás kizárólag az új platformon keresztül történik. Az online időpontfoglaláshoz a hub-mai.gov.ro oldalt kell felkeresni, ahol az „Időpontfoglalás engedélyek/járműbeírások” (Programări Permise / Înmatriculări”) menüpontra kattintva kell kiválasztani a megyét, a kívánt szolgáltatást, illetve a napot és órát a rendelkezésre álló időpontok közül.

A prefektúra felhívja ugyanakkor az érdekeltek figyelmét, hogy a gépjárművek online is törölhetők a forgalomból a Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal Országos Főigazgatóságának (DGPCI) platformján létrehozott felhasználói fiókon keresztül. Azok, akik aktív fiókkal rendelkeznek a platformon, elektronikusan is benyújthatják a szükséges dokumentumokat és gyorsan, egyszerűen, otthonról is elvégezhetik a törlési eljárást. Javasolják az online szolgáltatások használatát a várakozási idő csökkentése és az igénylési folyamat egyszerűsítése érdekében. (-ádi)