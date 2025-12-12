RáhangoLó program az óvodában

A lassan hidegre forduló őszi hónapokban közel 70 lelkes, kíváncsi nagycsoportos óvodás vett részt a Hófehérke Napközi Otthon RáhangoLó fejlesztő programjában, amely a Hófehérke Egyesület, valamint Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsának támogatásával valósult meg, a Vadon Egyesület által működtetett Vadon Lovas Központtal partnerségben.
Az óvodás gyerekek lételeme a mozgás, az optimális értelmi fejlődés feltétele a minél több szabad levegőn, természetes környezetben való játék. Ugyanakkor a természettel, állatokkal való kapcsolat bizonyítottan pozitív hatással van a gyerekek személyiségfejlődésére. Ezen gondolatok mentén terveztük és valósítottuk meg a nagy sikernek örvendő, RáhangoLó címet viselő lovas projektünket. Legfontosabb célja, hogy a lovakkal való kapcsolat, tevékenység során fejlődjenek a gyerekek fizikai, érzelmi és szociális készségei, miközben biztonságos, támogató környezetben ismerkednek a lovaglás alapjaival.
Nyolc héten át heti egy alkalommal látogattunk ki a Benedek-mezei lovas központba, ahol a gyerekek természetes környezetben, közvetlen élmény és tapasztalatszerzés útján kerültek közeli kapcsolatba a lovakkal. A tevékenységek fokozatosan épültek egymásra: első héten ismerkedtünk a lovakkal, ezt követően a biztonságos lóháton ülést gyakoroltuk, majd következtek a komplexebb feladatok: kisebb lovaglás és irányítás, akadálypálya, labirintus, célba dobás a ló hátáról. Az élményalapú tanulás során olyan készségek, képességek fejlesztése került előtérbe, amelyek segítik a gyerekeket a csoportban való együttműködésben, tanulásban, egymás elfogadásában, megértésében, ugyanakkor elengedhetetlenek a társadalomban való legjobb boldoguláshoz, kölcsönös tiszteletre alapuló együttéléshez.
A szakszerűen felépített tevékenységek során látványosan fejlődött a gyerekek egyensúlyérzéke és koordinációja, hiszen folyamatosan alkalmazkodniuk kellett a ló mozgásához, javult a testtartásuk, finommotorikus képességeik. A fizikai fejlődés mellett különösen fontosnak tartjuk a lovaglás szocioemocionális képességekre gyakorolt hatását: a nagy és erős állattal való együttműködés önbizalmat adott az elején még kevésbé bátor gyerekeknek is, az állatok gondozása fegyelemre és felelősségvállalásra tanította őket. A közösségi élmények hatására erősödött a csapatszellem, a gyerekek közötti kommunikáció. A ló jelzéseinek megértése nagyfokú érzékenységet és figyelmet igényel, ezáltal nagymértékben fejlődött a gyerekek empátiája, alkalmazkodó, együttműködő képessége.
A projekt sikerességét igazolja a részt vevő gyerekek minden alkalmat izgatottan váró lelkesedése, egyetlen alkalommal sem lankadó kíváncsisága, a tiszta gyermeki szeretet megnyilvánulása az állatok irányában, a szülők részéről érkezett számos pozitív visszajelzés.
Gáspár Tímea Enikő, Sala Anna Mária
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.