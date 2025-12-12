RáhangoLó program az óvodában

A lassan hidegre forduló őszi hónapokban közel 70 lelkes, kíváncsi nagycsoportos óvodás vett részt a Hófehérke Napközi Otthon RáhangoLó fejlesztő programjában, amely a Hófehérke Egyesület, valamint Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsának támogatásával valósult meg, a Vadon Egyesület által működtetett Vadon Lovas Központtal partnerségben.

Az óvodás gyerekek lételeme a mozgás, az optimális értelmi fejlődés feltétele a minél több szabad levegőn, természetes környezetben való játék. Ugyanakkor a természettel, állatokkal való kapcsolat bizonyítottan pozitív hatással van a gyerekek személyiségfejlődésére. Ezen gondolatok mentén terveztük és valósítottuk meg a nagy sikernek örvendő, RáhangoLó címet viselő lovas projektünket. Legfontosabb célja, hogy a lovakkal való kapcsolat, tevékenység során fejlődjenek a gyerekek fizikai, érzelmi és szociális készségei, miközben biztonságos, támogató környezetben ismerkednek a lovaglás alapjaival.

Nyolc héten át heti egy alkalommal látogattunk ki a Benedek-mezei lovas központba, ahol a gyerekek természetes környezetben, közvetlen élmény és tapasztalatszerzés útján kerültek közeli kapcsolatba a lovakkal. A tevékenységek fokozatosan épültek egymásra: első héten ismerkedtünk a lovakkal, ezt követően a biztonságos lóháton ülést gyakoroltuk, majd következtek a komplexebb feladatok: kisebb lovaglás és irányítás, akadálypálya, labirintus, célba dobás a ló hátáról. Az élményalapú tanulás során olyan készségek, képességek fejlesztése került előtérbe, amelyek segítik a gyerekeket a csoportban való együttműködésben, tanulásban, egymás elfogadásában, megértésében, ugyanakkor elengedhetetlenek a társadalomban való legjobb boldoguláshoz, kölcsönös tiszteletre alapuló együttéléshez.

A szakszerűen felépített tevékenységek során látványosan fejlődött a gyerekek egyensúlyérzéke és koordinációja, hiszen folyamatosan alkalmazkodniuk kellett a ló mozgásához, javult a testtartásuk, finommotorikus képességeik. A fizikai fejlődés mellett különösen fontosnak tartjuk a lovaglás szocioemocionális képességekre gyakorolt hatását: a nagy és erős állattal való együttműködés önbizalmat adott az elején még kevésbé bátor gyerekeknek is, az állatok gondozása fegyelemre és felelősségvállalásra tanította őket. A közösségi élmények hatására erősödött a csapatszellem, a gyerekek közötti kommunikáció. A ló jelzé­seinek megértése nagyfokú érzékenységet és figyelmet igényel, ezáltal nagymértékben fejlődött a gyerekek empátiája, alkalmazkodó, együttműködő képessége.

A projekt sikerességét igazolja a részt vevő gyerekek minden alkalmat izgatottan váró lelkesedése, egyetlen alkalommal sem lankadó kíváncsisága, a tiszta gyermeki szeretet megnyilvánulása az állatok irányában, a szülők részéről érkezett számos pozitív visszajelzés.

Gáspár Tímea Enikő, Sala Anna Mária