Érthetetlen, de legalább drága

2025. december 12., péntek

Már két hónapja hőbörgök, mérgelődöm, persze fölöslegesen, csak magamnak ártok, tudom. Amikor a sajtóban megjelent a hír, hogy a kisfogyasztók villanyszámlái látványosan megnövekednek, pillanatig sem gondoltam arra, hogy háromszorosára duzzasztják fel a számlát. Márpedig ez történt.

  • Fotó: Háromszék
    Fotó: Háromszék

A harmadik felduzzasztott számlát kapom, így vettem a fáradságot, kinyomtattam, lássam, mire megy el a 100 – igen, nem tévedek, a SZÁZ – lej plusz; most már tudom, s hát igen, édesapámnak, mint mindig, igaza volt/van. Papír mögé lehet a lopást elrejteni, de ennyire??? Erre megy el a száz lejem, de őszintén megmondom, nem tudom, mi a fene ez a sok minden, tételenként felsorolva:

• jelenlegi számlaelosztási arány
• hálózatba való bevezetés átviteli díjszabása, aktuális számla
• villamosenergia-kitermelési díjszabás a jelenlegi számlás hálózatból
• jelenlegi számlarendszer szolgáltatás adminisztrációs díja
• aktív energia
• jelenlegi számla kapcsolt energiatermelési hozzájárulás
• zöld folyószámla-tanúsítvány
• CfD-hozzájárulás
• nem kereskedelmi fogyasztásra kivetett jövedéki adók
• teljes aktív elektromos energiafogyasztás.

Ezt a 47 lejt legalább értem, de a többi?! 

Különösen az a „CfD-hozzájárulás” érdekelt, mi a fészkes fekete lehet, nos, megtudtam: „A CfD-hozzájárulás a romániai villamos­energia-fogyasztók által fizetett adó, amelynek célja a megújuló és innovatív energiaprojektekbe történő beruházások támogatása a „Különbségszerződések” (CfD) kormányzati támogatási mechanizmuson keresztül. A hozzájárulás teljes értéke (0,000206) lej/kWh (áfa nélkül), amelyet a szolgáltatók szednek be és egy speciális alapba utalnak. Ez az összeg két összetevőből áll: egy (0,000109) lej/kWh hozzájárulásból (a CfD-partneri összetevő) és egy (0,000036) lej/kWh hozzájárulásból (a CfD-rendszer üzemeltetőjének összetevője).

Még ha az összegek egyenként elenyészőek is, miért büntetnek? Mert kisfogyasztók vagyunk? 

Egy biztos: sok kicsi sokra megy. Megoldás? Nem hiszem, hogy létezik, de legalább tudjuk (?), mire veszik el a pénzünket. Persze, ez nem vigasztal meg senkit.

Kerekes Mária

Hozzászólások
