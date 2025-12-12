A téli ünnepek közeledtével városunk utcái, terei és épületei minden év decemberében különleges karácsonyi díszbe öltöznek. A város több utcájában már felgyúltak az ünnepi fények, amelyek idén új látványelemekkel gazdagodtak, adventi koszorúk és a főtéren felállított karácsonyfa teszi meghittebbé az ünnepi hangulatot.

Decemberben számos karácsonyváró eseményre kerül sor Sepsiszentgyörgyön

December 13–23. között kerül sor a karácsonyi vásárra Sepsiszentgyörgy főterén, ahol a látogatók különleges ünnepi ajándékok és különböző finomságok közül válogathatnak. Az ünnepi hangulatot a színpadi műsorok és számos kiegészítő program teszi meghittebbé: helyi zenekarok, kórusok, gyerekcsoportok előadásait hallgathatjuk meg, valamint idén is karácsonyi körhintával készültünk a főtéren a gyerekeknek, amelyet december 12. és 28. között 11-től 20 óráig próbálhatnak ki. Idén is várja a látogatókat a betlehemi jászol és a közkedvelt állatsimogató, a legkisebbek kipróbálhatják a lovaglást az Erzsébet parkban december 18-án és 19-én 16 és 19 óra között, valamint december 20-án és 21-én 13 és 19 óra között. A karácsonyváró pillanatokat a Photo Boothtal örökíthetik meg, amely december 12-étől 22-éig 16 és 20 óra között működik majd, de saját képeket is készíthetnek az Erzsébet park szélén felállított karácsonyi fotókerettel. A SepsiTour kisvonat is felölti a karácsonyi ruháját, és ünnepváró város­néző túrákra viszi az érdeklődőket december 13–14-én.

A kisvonat a Bod Péter Megyei Könyvtár elől indul, egy városnéző kör 20 percet tart, az utolsó járatok 12.30-kor, illetve 19.30-kor indul.

Közel 3000 gyermekrajz elevenedik meg

a Tamási Áron Színház homlokzatán Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is sepsiszentgyörgyi óvodások, iskolások alkotásai varázsolnak ünnepváró hangulatot a főtéren.

A nagy népszerűségnek örvendő karácsonyi fényvetítésre idén ötödik alkalommal kerül sor a város központjában, ez nemcsak egy különleges színfoltja az ünnepi díszbe öltözött főtérnek, de a karácsonyi vásár mellett nagyszerű közösségi élményt is jelent kicsiknek és nagyoknak egyaránt az ünnepi várakozásban.

Idén rekordszámú, összesen 2929 karácsonyi témájú rajzot készítettek el a sepsiszentgyörgyi iskolások és óvodások, amelyeket december 19. és 21. között vetítünk ki a Tamási Áron Színház homlokzatára. A legkülönlegesebb rajzokat korosztályonként díjazni fogjuk.

Az immár hagyományossá vált fényfestés minden bizonnyal segít abban, hogy megtaláljuk a fényt szívünkben és átfessük, ünneplőbe öltöztessük lelkünket is.

Az eseményt minden alkalommal izgatott várakozás előzi meg, amikor az óvodások és iskolások azt találgatják, vajon melyikük rajza következik, hogyan jelenik meg, és izgatottan lesik, hogy mindenki tetszését elnyerték-e a rajzok.

A kezdeményezésbe idén is bevontuk Sepsiszentgyörgy összes tanintézményét, minden óvodából és iskolából a gyermekek a színház homlokzatát ábrázoló rajzalapra készíthették el alkotásaikat. A legnehezebb feladat ezután következik, ugyanis a több ezer beküldött rajzot minden évben egy szakmai zsűri segítségével értékeljük, a legötletesebbeket korosztályonként díjazzuk. A díjátadó ünnepségre idén december 20-án 18 órakor kerül sor a karácsonyi vásár kőszínpadán.

A beérkezett rajzokat a színház épületére vetítjük ki december 19–21. között naponta 18-tól 21 óráig, így mindenki nyertesnek érezheti majd magát, a különleges hangulat és az örömteli élmény pedig minden résztvevőnek garantált.

Akárcsak az előző években, a rajzokat tanügyi intézményekre és korosztályokra bontva vetítjük ki az épület homlokzatára. A rajzok vetítésének sorrendjét hamarosan közzétesszük az önkormányzat honlapján és közösségi oldalain.

