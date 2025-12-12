Az ukrajnai háború befejezésére két béketerv is létezik, az egyik az amerikai 28 pontos, a másik a 20 pontos európai. A baj csak az, hogy a két béketervet semmiképpen sem sikerül összebékíteni.

A szép béketervek mellett aztán sok európiai politikus azt jósolja, hogy (világ)háború is lehet. Nem jó az ördögöt és a háborút a falra festeni, mert az ördög megjelenhet, és különben sem alszik, a háború meg kitörhet. Szép kilátások! Csak nehogy a végén azt kelljen mondani a békéről, hogy béke poraira.

Hétfőn az ukrán elnök, Zelenszkij Londonban járt, és akkor nyilatkozta, hogy átdolgozták az amerikaiak 28 pontos béketervét 20 pontra és eltávolították belőle a „nyíltan Ukrajna-ellenes pontokat”, kizárták a területek átadását, mert ugyebár, mint mondta Zelenszkij: „A törvény szerint ahhoz nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint –, ha őszinték vagyunk”. (De hát akkor ehhez csak az ukrán alkotmányt, az ukrán törvényeket, valamint a nemzetközi jogot kellene megváltoztatni a béke érdekében, mert megérné.)

Persze – mint mondta – „Moszkva ragaszkodik, hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni, és ezért harcolunk”. Immáron a Krím félszigetről nem is igen beszélnek, az oroszok meg még újabb területeket is kérnek, amit persze az ukránok elleneznek.

Az a baj, hogy a háborút még egyik fél sem nyerte meg, mert az úgy szokott lenni, hogy a győztes mindent visz, és egyáltalán nem érdekli a vesztes álláspontja. Hát egyelőre azért nem lesz béke, mert nincs győztes. Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot keresni, de úgy néz ki, kompromisszum, az nem található.

Most a Londonban tartott megbeszélésen a „nagyok” vettek részt, mármint Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Biztosan titkos megbeszéléseket folytattak, és azért nem adtak ki közös közleményt, ám az is lehet, hogy tartanak Donald Trump amerikai elnöktől, de a brit miniszterelnök megmondta, hogy az európai szövetségesek továbbra is Ukrajna mellett állnak, és ha létrejön a tűzszünet, annak tartósnak és igazságosnak kell lennie. Trump meg azt mondta, hogy ő elég keményen beszélt a brit, német és francia kollégáival, akik felvetették, hogy repüljön Európába és tárgyaljanak együtt az ukrán elnökkel. (Lehet, hogy a végén olyan igazságos és tartós tűzszünetet hoznak tető alá, amilyen Észak- és Dél-Korea között köttetett 1953-ban, és ami máig is tart?)

A béke még várathat magára, és az is lehet, hogy a hadviselő felek egyikének szempontjából sem lesz igazságosnak érezhető. De vajon mikor is született a világtörténelemben igazságos béke?

Macron elnök azt mondta, hogy számos kártya van a kezükben. Lehet, hogy kártyáznak is? Sajnos, az szerencsejáték, de abban reménykedhetnek, hogy nem a saját országuk a tét és hogy ők nem veszítenek. Kibicnek másokat is a tárgyalási vagy kártyaasztalhoz engednek, de az tudvalevő, hogy a kibicnek semmi nem drága.

Trump azt is mondta, hogy szervezzenek Ukrajnában elnökválasztást. Az jó megoldás lenne, mert ha nem választanák újra Zelenszkijt, akkor rá lehetne kenni az esetleges háborús kudarcot.

Egyelőre a kutya ugat, a politikusok szintén, a karaván és a háború halad, sokan szenvednek, de a hadfelszerelés és a lőszer szépen fogy, ami egyeseknek jó. Nagyobbacska gond az, hogy fogynak a katonák, halnak az emberek.

Az ukránok még azt is megígérték, hogy egész Európát tovább fogják védeni, mert Európának nagyon kevés a katonája, és lám, védelmétől még Amerika is húzódozik. Ukrajnának 980 ezer katonája van, utánuk a franciák következnek Európában, ennek egynegyedével. Ezért most felvetődik a kötelező katonai szolgálat visszavezetése, mert kevés országban létezik ilyesmi. Sajnos, most kevesen vannak, akik saját hazájukat védeni akarják, biztosan azért, mert azt gondolják, hogy az nem nagyon érdemli meg.

Jelenleg Németország tervezi bevezetni a „szükségalapú” katonai szolgálatot, és lehet, hogy sorsolással választják ki a sorkötelezetteket. A németek nem lelkesednek érte, biztosan azért, mert egy évszázad alatt két világháborút is elvesztettek. Lehet, hogy a frontra is sorshúzással rendelik ki a katonákat, ami azt jelenti, hogy amolyan megtizedeléses módon fogják küldeni meghalni is őket.

Volodimir Zelenszkij nyugat-európai körútján. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszkij