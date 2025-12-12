Megjelent a Háromszék falinaptára

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megjelent és december folyamán minden előfizetőnk ingyen veheti át a színes Háromszék falinaptárt.

A sorozat 2026-ra érvényes darabja ezúttal egy olyan személyiséget emel a figyelem középpontjába, akinek neve leginkább egy almafajtáról ismert. A geológus és pomológus Budai József épp szülőfalujában, Bodosban az aranypárment a jászvadókával keresztezve hozta létre – nagybátyja emlékére – a Budai Domokos nevű, kiváló tulajdonságú almafajtánkat. Ennek alanyfája ma is él az erdővidéki településen. Összesen 138 új gyümölcsfajtát hozott létre, amelyek egy részét az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről nevezte el: Bemről, Pöltenbergről, de – a magyar függetlenség következetes harcosaként – egy új barackfajtát például a Ferenc József ellen merényletet elkövető Libényi Jánosról.

A naptár mottójául választott idézet erkölcsi és szakmai elkötelezettségére utal: „Azért kell elsősorban a magyar ősgyümölcsök szaporítására törekednünk, mert termékenyebbek a külföldieknél s a mi fő, edzettebb, százados, óriás fát nevelnek...”

A falinaptárt december folyamán minden előfizetőnk ingyenesen veheti át a lapkihordóktól, az online előfizetőink a szerkesztőségben kaphatják kézhez, ugyanakkor megvásárolható a H–Press (Háromszék) sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti újságosbódéiban. 

