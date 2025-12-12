Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Amikor nem lehet jó döntést hozni

2025. december 12., péntek, Máról holnapra
Farcádi Botond

Karácsony előtt döntés születik a minimálbérről – közölte a munkáltatók, a szakszervezetek és a kormány képviselőit tömörítő Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács ülését követően Ilie Bolojan.

A kormányfő nem rejtette véka alá saját, többször hangoztatott véleményét, miszerint legjobb lenne befagyasztani a béreket, hisz az esetleges emelés nehéz helyzetbe hozná az adóemelések miatt amúgy is megterhelt vállalkozásokat, inflációt gerjesztene és akár munkahelyek megszűnéséhez is vezetne. A kormánykoalíció azonban ebben a kérdésben is megosztott, a szociáldemokraták ragaszkodnak a minimálbér növeléséhez, európai uniós jogszabályra hivatkoznak, a szakszervezetek pedig érthető módon szintén emellett érvelnek, a kiskeresetűek védelmére, a vásárlóerő fenntartására hivatkozva.

A jövő évi minimálbérről szóló döntést azonban nem csak a koalíciós viták, illetve a munkáltatók és szakszervezetek közti természetesnek mondható véleménykülönbségek miatt késleltetik. A nehéz költségvetési, recesszióhoz közeli gazdasági helyzet sem segíti a kormányt a döntésben. Hiszen mindenki szeretne nagyobb fizetést, és sokan, nagyon sokan meg is érdemelnék azt. Alacsonyak a jövedelmek Romániában, a minimálbér pedig nemhogy tisztességes megélhetést nem biztosít, de az elmúlt időszakban elszabadult infláció, az egyre drágább élelem, az üzemanyag drágulása, a mind nagyobb villany-, víz-, gázszámlák miatt gyakorlatilag a túlélésre ha elég. 

Ilyen körülmények között a legkézenfekvőbb megoldásnak a minimálbér emelése tűnik: az előző kormányok előszeretettel választották is ezt a lehetőséget, és tény, hogy az elmúlt években tényleg érezhetően emelkedtek a legalacsonyabb juttatások – más kérdés, hogy ez még mindig nem elég sem a tisztességes megélhetéshez, sem az elvándorlás megfékezéséhez. A korábbi kabinetek azért sem vonakodtak e lépéstől, mert több pénzt visz az államkasszába, hiszen a juttatások utáni adók, járulékok is emelkednek – igaz, hogy tovagyűrűző hatása miatt a referenciaként is használt minimálbér a kiadások oldalán is többletet jelent.

Bolojan ódzkodása azonban mindemellett érthető: reális a veszélye annak, hogy a megnövekedett kiadásokat a cégek áremeléssel tudják csak fedezni, ily módon pedig inflációnövelő hatása lesz az intézkedésnek, ami pedig a béremelést le is nullázza. Áll a lábán az a megfontolás is, miszerint a megnövelt adók miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások egy része egyszerűen bezár, így munkahelyek szűnhetnek meg az intézkedés nyomán.

E patthelyzetből egyfajta kiutat jelenthetne, ha úgy növelnék a minimálbért, hogy közben a vállalkozásokat terhelő adókat, járulékokat csökkentik. Csakhogy erre meg a korábbi kormányok által felhalmozott hatalmas költségvetési hiány miatt nem nagyon van lehetőségük Bolojanéknak. Olyan helyzet ez, amikor egyszerűen nem lehet jó döntést hozni: azt kell mérlegelni, melyik választás a kisebbik rossz.

 

Szerző: Farcádi Botond Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-12 08:00
