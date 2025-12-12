Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 2. LigaA Sepsi OSK megerősítheti helyét az élmezőnyben

2025. december 12., péntek, Sport

Fontos mérkőzéssel zárja az évet a Sepsi OSK, amely ma 17.30-tól a felsőházi rájátszásba jutásra hajtó Concordia Chiajna ellen játszik a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának nyitómeccsén. Az Andrei Moroiță sípjelére kezdődő találkozót a Digi Sport és a Prima Sport élőben közvetíti.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Az éllovas Vajdahunyadi Corvinul mögött továbbra is szoros a küzdelem, a táblázatban második Marosvásárhelyi ASA és a nyolcadik FC Metalul Buzău között mindössze négy pont a különbség. Tizenhat fordulót követően a sepsiszentgyörgyi csapat harmadik a rangsorban, a Chiajna pedig tizenegyedik. Az egymás elleni mérkőzés mindkét félnek rendkívül fontos, hiszen a Sepsi OSK egy győzelemmel megerősíthetné helyét az élmezőnyben, míg Andrei Cristea együttese egy sikerrel életben tarthatná felsőházi rájátszásba jutási esélyét.

A két alakulat 2017-ben és 2018-ban hatszor találkozott az élvonalban, ezeken az összecsapásokon kétszer a piros-fehér mezesek és kétszer az Ilfov megyei gárda diadalmaskodott, illetve kétszer döntetlent játszottak. Ovidiu Burcă legénysége hazai környezetben augusztus vége óta veretlen, ezen időszakban ötször nyert és egyszer osztozott a pontokon, míg a Concordia a mostani idényben csak egyszer győzedelmeskedett idegenben, emellett háromszor remizett és háromszor alulmaradt.

„Az év utolsó mérkőzésén igyekszünk a legjobbunkat nyújtani, a bajnokság elején akadozott a teljesítményünk, azonban ezt követően lassan minden a helyére került. Szeretnénk nagyon jó találkozót játszani a Chiajna ellen, amely élvonalbeli tapasztalattal rendelkező labdarúgókat is foglalkoztat, a csatáraik rendkívül erősek, képesek bármikor eldönteni az összecsapást. Figyelmesnek kell lennünk, arra törekszünk, hogy labdával és anélkül is uraljuk a meccset” – nyilatkozta Ovidiu Burcă.

A 17. forduló programja: * ma: Sepsi OSK–Concordia Chiajna (17.30 óra – Digi Sport, Prima Sport) * szombat: Chindia Târgoviște–CS Dinamo Bukarest (11 óra), Vajdahunyadi Corvinul–CS Tunari (11 óra), Sellenberki SK–Jászvásári Politehnica (11 óra), Szatmárnémeti Olimpia–CS Afumați (11 óra), Újszentesi SK–CSM Slatina (11 óra), FC Câmpulung Muscel–FC Voluntari (11 óra), Bukaresti Steaua–Gloria Beszterce (11 óra – FRF TV), Ceahlăul Piatra Neamț–FC Bacău (11 óra), Marosvásárhelyi ASA–Resicabányai CSM (12.30 óra – Digi Sport, Prima Sport) * vasárnap: Nagyváradi FC Bihar–FC Metalul Buzău (11 óra – Digi Sport, Prima Sport). (miska)

