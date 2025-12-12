Idei utolsó mérkőzésükre készülnek a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 17. fordulóban a Sepsi OSK II. ma 14 órától az FC Unirea Brăila vendégeként lép pályára Chiscani községben, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton 14 órától az Unirea Braniștea ellen játszik a Sinkovits Stadionban.

A táblázatban ötödik sepsiszentgyörgyi csapat győzelemmel, a rangsorban második céhes városi együttes vereséggel hangolt idei utolsó mérkőzésére: az előző fordulóban előbbi hazai környezetben 3–2-re nyert a Petrolul Ploiești II. ellen, míg utóbbi 4–0-ra kikapott az éllovas Sporting Liești otthonában. A Sepsi OSK II. és az FC Unirea Brăila korábban ötször találkozott a harmad­osztályban, mindegyik összecsapás a piros-fehér mezesek sikerével zárult, akik ezeken a meccseken még gólt sem kaptak, legutóbb pedig szeptemberben saját közönségük előtt 8–0-ra diadalmaskodtak Duna-parti riválisuk felett. A Kézdivásárhelyi SE és az Unirea Braniștea eddig hatszor nézett farkasszemet a 3. Ligában, a felső-háromszéki alakulat kétszer, a Galac megyei gárda háromszor örülhetett és egyszer osztoztak a pontokon, ugyanakkor a mostani idény odavágó-sorozatában Liviu Negoiță legénysége 3–0-ra múlta felül moldvai ellenfelét idegenben.

A 17. forduló programja: * ma: Galaci Oțelul II.–CSM Râmnicu Sărat (14 óra), FC Unirea Brăila–Sepsi OSK II. (14 óra), Petrolul Ploiești II.–Sporting Liești (14 óra) * szombat: CS Victoria Tra­ian–CSO Plopeni (14 óra), CS Păulești–CS Blejoi (14 óra), Kézdivásárhelyi SE–Unirea Braniștea (14 óra). (miska)