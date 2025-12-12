A hétvégi lesz a tizedik egymás elleni bajnokija a két székely alakulatnak: két döntetlen mellett hat alkalommal a Sepsi-SIC örülhetett, míg a Marosvásárhelyi VSK mindössze egyszer nyert. A futsalélvonal legutóbbi fordulójában a vásárhelyiek 3–2-re kikaptak a Dévai Autobergamo otthonában, ez az idénybeli negyedik vereségük volt. A Mánya Szabolcs által irányított háromszékiek viszont győzelemmel fejezték be a pontvadászat 11. körét, miután egy őrült, három vendégkiállítást hozó mérkőzésen 9–4-re felülmúlták a Háromszékre látogató West Déva csapatát. A VSK a mostani szezonban öt hazai összecsapásából csak kettőt nyert meg, egyet döntetlennel zárt, kettőt pedig elvesztett; a vásárhelyiek ezeken a találkozókon 20 gólt szereztek és 17 találatot kaptak. Jó előjel a vasárnapi bajnoki előtt, hogy a Mánya Szabolcs által edzett zöld-fehérek öt idegenbeli meccsükből hármat sikerrel vettek, egy döntetlen és egy vereség mellett. A Sepsi-SIC kiszállásain összesen 21 gólt jegyzett, és mindössze tizenegyet kapott, így ebben a mutatóban is jobb, mint hétvégi vendéglátója. (tibodi)