Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Teremlabdarúgás, 1. LigaMarosvásárhelyen vendégeskedik a sepsiszentgyörgyi csapat

2025. december 12., péntek, Sport

A 2025-ös esztendő utolsó mérkőzésére készül a Sepsi-SIC, amely vasárnap 19 órától a bajnoki bronzérmes Marosvásárhelyi VSK otthonában lép pályára a teremlabdarúgó 1. Liga 12. fordulójának zárómeccsén. A két együttes legutóbb október közepén találkozott egymással, akkor pontosztozkodással ért véget a székelyföldi rangadó.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

A hétvégi lesz a tizedik egymás elleni bajnokija a két székely alakulatnak: két döntetlen mellett hat alkalommal a Sepsi-SIC örülhetett, míg a Marosvásárhelyi VSK mindössze egyszer nyert. A futsalélvonal legutóbbi fordulójában a vásárhelyiek 3–2-re kikaptak a Dévai Autobergamo otthonában, ez az idénybeli negyedik vereségük volt. A Mánya Szabolcs által irányított háromszékiek viszont győzelemmel fejezték be a pontvadászat 11. körét, miután egy őrült, három vendégkiállítást hozó mérkőzésen 9–4-re felülmúlták a Háromszékre látogató West Déva csapatát. A VSK a mostani szezonban öt hazai összecsapásából csak kettőt nyert meg, egyet döntetlennel zárt, kettőt pedig elvesztett; a vásárhelyiek ezeken a találkozókon 20 gólt szereztek és 17 találatot kaptak. Jó előjel a vasárnapi bajnoki előtt, hogy a Mánya Szabolcs által edzett zöld-fehérek öt idegenbeli meccsükből hármat sikerrel vettek, egy döntetlen és egy vereség mellett. A Sepsi-SIC kiszállásain összesen 21 gólt jegyzett, és mindössze tizenegyet kapott, így ebben a mutatóban is jobb, mint hétvégi vendéglátója. (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-12 08:00 Cikk megjelenítése: 141 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 213
szavazógép
2025-12-12: Sport - :

Hazai pályán zárja az évet a Kézdivásárhelyi SE (Labdarúgás, 3. Liga)

Idei utolsó mérkőzésükre készülnek a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 17. fordulóban a Sepsi OSK II. ma 14 órától az FC Unirea Brăila vendégeként lép pályára Chiscani községben, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton 14 órától az Unirea Braniștea ellen játszik a Sinkovits Stadionban.
2025-12-12: Sport - :

Nem jutottak a legjobb négy közé (Női kézilabda, világbajnokság)

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott nem jutott elődöntőbe és hetedikként zárta a női kézilabda-világbajnokságot, miután szerdán 28–23-ra kikapott a társházigazda holland csapattól a negyeddöntőben. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a vereséggel együtt is az elmúlt húsz év legjobb vb-szereplését érte el.
rel="noreferrer"