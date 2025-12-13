Idei utolsó mérkőzésén magabiztos győzelmet aratott a Sepsi OSK, amely pénteken hazai pályán 3–1-re diadalmaskodott a Concordia Chiajna felett a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A több mint két hónapja veretlen sepsiszentgyörgyi csapat idénybeli tizenegyedik sikerének és a Marosvásárhelyi ASA vereségének köszönhetően a táblázat második helyén telel.

A házigazdák az első pillanattól magukhoz ragadták a kezdeményezést, bár először csak a 12. percben veszélyeztettek, ekkor Dimitri Oberlin iramodott meg a bal szélen, azonban közeli lehetőségét Danilo Kucher hárította, majd kisvártatva Alin Techereș ívelése a kapufáról vágódott vissza. Negyedóra elteltével a vendégek is kezdtek éledezni, Moussa Samake és Darius Grigore távoli lövését magabiztosan magához ölelte Bogdan Ungureanu. A háromszéki együttes a 43. percben előnybe került, Daniel Iglesias először a kapufát találta el, majd a kipattanót néhány méterről a hálóba továbbította (1–0), így a spanyol középpályás első gólját ünnepelhette piros-fehér mezben. Szünet előtt egyenlíthetett volna az Ilfov megyei gárda, viszont Claudiu Bălan senkitől sem zavartatva mellé lőtt.

A második félidőban is a székelyföldi alakulat volt aktívabb, a 61. percben Cosmin Matei beadása után a tisztázni igyekvő Denis Dumitrașcu a saját kapujába passzolt (2–0). Nem sokkal később Matei ugrott ki az ellenfelek közül, ellenben a próbálkozását bravúrral védte a kapus, aki Mavis Tchibota löketénél lábbal mentett. A Concordia a 79. percben váratlanul szépített, Mihai Neicuțescu indítását követően Grigore a hálóőr mellett a jobb alsóba gurított (2–1). Andrei Cristea legénysége sokáig nem reménykedhetett, mivel a Sepsi OSK a 80. percben visszaállította a kétgólos különbséget: Oberlin előkészítéséből Ignacio Heras is betalált (3–1). A hajrában a Chiajna összehozott két helyzetet, Alexandru Boiciuc előbb célt tévesztett, aztán az újabb kísérletét Ungureanu megfogta.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 17. forduló: Sepsi OSK–Concordia Chiajna 3–1 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 1460 néző. Vezette: Andrei Moroiță (Ploieşti). Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Vîrtej, Haruț, Techereș – Păun, Iglesias (Sigér, 58.) – Heras (Silaghi, 86.), Matei (Ghimfus, 90.), Batzula (Tchibota, 57.) – Oberlin. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Chiajna: Kucher – Pereira (Gîrbiță, 68.), Carp, Dumitrașcu, Dobrescu – Păcuraru (Iancu, 69.), Lazăr (Marong, 77.), Ciuculete, Grigore – Samake (Boiciuc, 69.), Bălan (Neicuțescu, 46.). Vezetőedző: Andrei Cristea. Gólszerzők: Iglesias (43.), Dumitrașcu (61. – öngól), Heras (80.), illetve Grigore (79.). Sárga lap: Neicuțescu (72.).

További eredmények, 17. forduló: Chindia Târgoviște–CS Dinamo Bukarest 2–0, Vajdahunyadi Corvinul–CS Tunari 3–0, Sellenberki SK–Jászvásári Politehnica 2–1, Szatmárnémeti Olimpia–CS Afumați 2–1, Újszentesi SK–CSM Slatina 1–2, FC Câmpulung Muscel–FC Voluntari 0–2, Bukaresti Steaua–Gloria Beszterce 1–2, Ceahlăul Piatra Neamț–FC Bacău 1–5, Marosvásárhelyi ASA–Resicabányai CSM 0–2.

A táblázat:

1. Vajdahunyad 12 4 0 25–9 40

2. Sepsi OSK 11 3 3 25–15 36

3. Marosvásárhely 10 3 4 35–18 33

4. Voluntari 9 6 2 22–12 33

5. Nagyvárad 10 2 4 33–17 32

6. Resicabánya 10 2 5 31–17 32

7. Târgovişte 9 3 5 30–15 30

8. Steaua 9 3 5 30–23 30

9. Buzău 9 2 5 28–16 29

10. Jászvásár 7 4 6 16–17 25

11. Chiajna 7 3 7 25–18 24

12. Afumaţi 7 3 7 25–23 24

13. Bacău 6 5 6 21–22 23

14. Slatina 6 4 7 22–22 22

15. Piatra Neamţ* 5 3 9 17–32 16

16. Sellenberk 4 4 9 24–26 16

17. Beszterce 4 4 9 21–27 16

18. Újszentes 4 3 9 20–30 15

19. Dinamo 2 6 9 12–28 12

20. Szatmárnémeti 3 1 13 14–38 10

21. Câmpulung 2 3 12 8–41 9

22. Tunari 1 5 11 13–33 8

* két büntetőpont levonva

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2026. február 20-án folytatódik: a Sepsi OSK az alapszakaszból hátralévő négy fordulóban a CS Bukaresti Dinamo, a Resicabányai CSM, a Nagyváradi FC Bihar és a Marosvásárhelyi ASA ellen játszik.