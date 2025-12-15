Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Könyvbemutató
PÉTERFI ÁGNES Dekád ahogy az idő átmos című könyvének bemutatóját december 16-án, kedden 18 órától tartják a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében. A szerzővel Nagy Norbert beszélget.

KUSTÁN-MAGYARI ATTILA szociológussal Odaát című, az összeesküvés-elméletekről szóló könyvéről Szőcs Imre műfordító, könyvtáros beszélget december 17-én, szerdán 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében.

 

Zene

KARÁCSONYI KONCERTEK. A Plugor Sándor Művészeti Líceum december 17-én, szerdán tartja hagyományos karácsonyi hangversenyét 19 órától a Szent József-templomban. Műsoron Johann Cristoph Raubenius Christmette című műve és Camille Saint-Saëns Oratorio de Noël című karácsonyi oratóriuma. Fellép az Eufónia ifjúsági vegyes kar és a Szerenád kamarazenekar. Szólisták: Babos Margit, Opra Fruzsina Kitti, Sebestyén-Lázár Enikő, Oláh-Badi Alpár, Barabás Lajos Zsolt; közreműködik zongorán Opra-Balázs József és orgonán Szabó-Siklódi László Levente; karvezető: Sipos Zoltán; vezényel: Lőfi Gellért Attila. * December 19-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a nagyérdemű. A Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach Énekkara, a sepsiszentgyörgyi Laudate (karnagy: Lőfi Gellért) és Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilá­gyi Zsolt Herbert), valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólisták közreműködésével megvalósuló produkciót Steffen Schlandt karmester vezényli. Belépőket (40/20 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen lehet vásárolni. • December 20-án, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban Dénes Dorottya (cselló), Tóth-Györgybíró Apor (cselló), Diana Ichim (zongora) ad karácsonyváró koncertet a Campanella gyermekkórus közreműködésével. Jegyek a városi jegyirodában kaphatók. 

ADVENTI KONCERT. December 18-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében adventi koncertet ad az Old Bumeráng zenekar. Jegyár: 20 lej, kapható az in-time oldalon.

OPERETT. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én, pénteken két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai előadásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

 

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat e heti előadásai: december 16-án, kedden és 17-én, szerdán a nagyteremben 20 órától Ivan Viripajev: Iráni konferencia Bocsárdi László rendezésében (az előadást 16 év feletti nézőknek ajánlják, időtartam 2 óra 35 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház december 17-én, szerdán 20 órától Gemza Péter Meditáció a szépségről című előadását játssza. Rendező-koreográfus: Gemza Péter.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház idei bérletrendszerének soron következő előadása a székely­udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 10 című előadása, Rusznyák Gábor rendezésében. A Kosztándi Jenő-bérleteseket december 19-én 19 órától, a Boér Géza-bérleteseket 20-án 19 órától várják, szabadjegyek is kaphatóak.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház a temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színházzal közösen vitte színre Ella Hickson Scriitoarea (Az írónő) című darabját Radu Iacoban fordításában, adaptációjában és rendezésében. Az előadás előbemutatója december 19-én, hivatalos premierje 20-án 19 órától látható Sepsiszentgyörgyön. Jegyek az Eventim hálózatában kaphatók.

A SZÉKELY GÓBÉK Telik az üdő című humoros előadásukat január 10-én és 11-én 19 órától játsszák a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyek kedden, szerdán és csütörtökön 16–17 óráig kaphatóak az Andrei Mureșanu Színháznál 50 lejért (készpénz). Telefon: 0745 589 214, 0746 208 811.

 

Tortoma Önképzőkör

December 16-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében az évzáró találkozón „Aki törekszik, mindent elér!” – Apáczai Csere János élete és munkássága címmel Simon László evangélikus lelkész (Apáca) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

 

Karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgyön

A mai program: a kőszínpadon 11 órától karácsonyi dal zongorára, előadó: Martin Lucas; 14 órától karácsonyi énekek: E vremea colindelor, a Nicolae Colan Általános Iskola IV. A osztályos tanulóinak előadása; 14.22-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum Andantino kórusa; 14.37-től zongoraműsor a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak előadásában; 16 órától A Love to Dance és a Tanulók Háza diákjainak Spicy Bomb csapata; 16–18 óráig szalmadíszkészítés a volt Mikó cukrászdában; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton (indulás a Bod Péter Megyei Könyvtár elől fél óránként).

 

A Székelyföld diákpályázatának kiértékelője

Ma 13 órától a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum dísztermében a Székelyföld szerkesztősége kiértékeli a Hegyek, fák, füvek! című irodalmi pályázatát. Zsidó Ferenc, a folyóirat főszerkesztője beszél a pályázat tapasztalatairól és átadja a díjakat a győztes diákoknak. A díjazottak felolvassák nyertes műveiket (melyek a Székelyföld 2026-os februári számában majd megjelennek).

 

Alzheimer kávézó

A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban december 17-én, szerdán 17 órától a decemberi Alzheimer kávézó meghívottjai Kolcsár Linda és Pásztori Rebeka Waldorf-pedagógusok. Téma: Karácsonyra hangolódva. A fény útján.

 

Rádió

SEPSI RÁDIÓ. Bemutatkozik a kisKÖDMÖN együttes a Sepsi Rádióban ma 11.45-től, ahol hallható lesz első rögzített daluk egyedi, népies hangszerelésben.

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 és 14.40-től imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától Szállást keres a Szent Család, 18 órától szentmise Nagyváradról a Katalin-telepi templomból, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala.

 

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Királyok királya (románul beszélő), 16.30-tól Karácsonyi egércsata (magyarul beszélő), 18 órától Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 18.15-től Ramon és a karácsony (román vígjáték), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma), 20.30-tól A porszörny (román feliratos); szerdán: 16.15-től Zootropolis 2. (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18.15-től Szerethető (magyar feliratos), 18.30-tól Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.15-től Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (magyarul beszélő), 20.45-től A mihaszna (román feliratos). csütörtökön: 16 órától Ramon és a karácsony (magyarul beszélő), 16.30-tól Karácsonyi egércsata (magyarul beszélő), 18 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték) és Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (román feliratos), 20 órától Nürnberg (román feliratos), 20.15-től Örökké veled? (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

 

Röviden

GYŰLÉS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete értesíti tagságát, valamint az 1990/118-as törvényrendelet jogosultjait, hogy december 17-én, szerdán 10 órától a baróti kultúrház kistermében ismertetőt tart a kárpótlási törvény alkalmazásáról. Várják az érdeklődőket, tagsági díjat is lehet fizetni.

KISVONAT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A W. Wegener Parkban december 24-ig hétköznapokon 17–19, hétvégén 10–12 és 17–19 óra között üzemel a kisvonat.

 

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom gyógyszertár (0367 407 568) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Hozzászólások
