Idei utolsó mérkőzésén magabiztos győzelmet aratott a Sepsi OSK, amely pénteken hazai pályán 3–1-re diadalmaskodott a Concordia Chiajna felett a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A több mint két hónapja veretlen sepsiszentgyörgyi csapat idénybeli tizenegyedik sikerével jelenleg a rangsor második helyét foglalja el.
A házigazdák az első pillanattól magukhoz ragadták a kezdeményezést, bár először csak a 12. percben veszélyeztettek, ekkor Dimitri Oberlin iramodott meg a bal szélen, azonban közeli lehetőségét Danilo Kucher hárította, majd kisvártatva Alin Techereș ívelése a kapufáról vágódott vissza. Negyedóra elteltével a vendégek is kezdtek éledezni, Moussa Samake és Darius Grigore távoli lövését magabiztosan magához ölelte Bogdan Ungureanu. A háromszéki együttes a 43. percben előnybe került, Daniel Iglesias először a kapufát találta el, majd a kipattanót néhány méterről a hálóba továbbította (1–0), így a spanyol középpályás első gólját ünnepelhette piros-fehér mezben. Szünet előtt egyenlíthetett volna az Ilfov megyei gárda, viszont Claudiu Bălan senkitől sem zavartatva mellé lőtt.
A második félidőban is a székelyföldi alakulat volt aktívabb, a 61. percben Cosmin Matei beadása után a tisztázni igyekvő Denis Dumitrașcu a saját kapujába passzolt (2–0). Nem sokkal később Matei ugrott ki az ellenfelek közül, ellenben a próbálkozását bravúrral védte a kapus, aki Mavis Tchibota löketénél lábbal mentett. A Concordia a 79. percben váratlanul szépített, Mihai Neicuțescu indítását követően Grigore a hálóőr mellett a jobb alsóba gurított (2–1). Andrei Cristea legénysége sokáig nem reménykedhetett, mivel a Sepsi OSK a 80. percben visszaállította a kétgólos különbséget: Oberlin előkészítéséből Ignacio Heras is betalált (3–1). A hajrában a Chiajna összehozott két helyzetet, Alexandru Boiciuc előbb célt tévesztett, aztán az újabb kísérletét Ungureanu fogta.
Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 17. forduló: Sepsi OSK–Concordia Chiajna 3–1 (1–0).
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 1460 néző. Vezette: Andrei Moroiță (Ploieşti). Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Vîrtej, Haruț, Techereș – Păun, Iglesias (Sigér, 58.) – Heras (Silaghi, 86.), Matei (Ghimfus, 90.), Batzula (Tchibota, 57.) – Oberlin. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Chiajna: Kucher – Pereira (Gîrbiță, 68.), Carp, Dumitrașcu, Dobrescu – Păcuraru (Iancu, 69.), Lazăr (Marong, 77.), Ciuculete, Grigore – Samake (Boiciuc, 69.), Bălan (Neicuțescu, 46.). Vezetőedző: Andrei Cristea. Gólszerzők: Iglesias (43.), Dumitrașcu (61. – öngól), Heras (80.), illetve Grigore (79.). Sárga lap: Neicuțescu (72.).
A táblázat:
1. Vajdahunyad 12 4 0 25–9 40
2. Sepsi OSK 11 3 3 25–15 36
3. Marosvásárhely 10 3 3 35–16 33
4. Nagyvárad 10 2 4 33–17 32
5. Steaua 9 3 4 29–21 30
6. Voluntari 8 6 2 20–12 30
7. Resicabánya 9 2 5 29–17 29
8. Buzău 9 2 5 28–16 29
9. Târgovişte 8 3 5 28–15 27
10. Jászvásár 7 4 5 15–15 25
11. Chiajna 7 3 7 25–18 24
12. Afumaţi 7 3 6 24–21 24
13. Bacău 5 5 6 16–21 20
14. Slatina 5 4 7 20–21 19
15. Piatra Neamţ* 5 3 8 16–27 16
16. Újszentes 4 3 9 20–30 15
17. Sellenberk 3 4 9 22–25 13
18. Beszterce 3 4 9 19–26 13
19. Dinamo 2 6 8 12–26 12
20. Câmpulung 2 3 11 8–39 9
21. Tunari 1 5 10 13–30 8
22. Szatmárnémeti 2 1 13 12–37 7
* két büntetőpont levonva
A másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2026. február 20-án folytatódik: a Sepsi OSK az alapszakaszból hátralévő négy fordulóban a CS Bukaresti Dinamo, a Resicabányai CSM, a Nagyváradi FC Bihar és a Marosvásárhelyi ASA ellen játszik.
