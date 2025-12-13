Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 2. LigaÚjabb győzelmével dobogón telel a Sepsi OSK

2025. december 13., szombat, Sport

Idei utolsó mérkőzésén magabiztos győzelmet aratott a Sepsi OSK, amely pénteken hazai pályán 3–1-re diadalmaskodott a Concordia Chiajna felett a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A több mint két hónapja veretlen sepsiszentgyörgyi csapat idénybeli tizenegyedik sikerével jelenleg a rangsor második helyét foglalja el.

    Fotók: Tókos Csaba

A házigazdák az első pillanattól magukhoz ragadták a kezdeményezést, bár először csak a 12. percben veszélyeztettek, ekkor Dimitri Oberlin iramodott meg a bal szélen, azonban közeli lehetőségét Danilo Kucher hárította, majd kisvártatva Alin Techereș ívelése a kapufáról vágódott vissza. Negyedóra elteltével a vendégek is kezdtek éledezni, Moussa Samake és Darius Grigore távoli lövését magabiztosan magához ölelte Bogdan Ungureanu. A háromszéki együttes a 43. percben előnybe került, Daniel Iglesias először a kapufát találta el, majd a kipattanót néhány méterről a hálóba továbbította (1–0), így a spanyol középpályás első gólját ünnepelhette piros-fehér mezben. Szünet előtt egyenlíthetett volna az Ilfov megyei gárda, viszont Claudiu Bălan senkitől sem zavartatva mellé lőtt.

A második félidőban is a székelyföldi alakulat volt aktívabb, a 61. percben Cosmin Matei beadása után a tisztázni igyekvő Denis Dumitrașcu a saját kapujába passzolt (2–0). Nem sokkal később Matei ugrott ki az ellenfelek közül, ellenben a próbálkozását bravúrral védte a kapus, aki Mavis Tchibota löketénél lábbal mentett. A Concordia a 79. percben váratlanul szépített, Mihai Neicuțescu indítását követően Grigore a hálóőr mellett a jobb alsóba gurított (2–1). Andrei Cristea legénysége sokáig nem reménykedhetett, mivel a Sepsi OSK a 80. percben visszaállította a kétgólos különbséget: Oberlin előkészítéséből Ignacio Heras is betalált (3–1). A hajrában a Chiajna összehozott két helyzetet, Alexandru Boiciuc előbb célt tévesztett, aztán az újabb kísérletét Ungureanu fogta.

 

 

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 17. forduló: Sepsi OSK–Concordia Chiajna 3–1 (1–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 1460 néző. Vezette: Andrei Moroiță (Ploieşti). Sepsi OSK: Ungureanu – Oroian, Vîrtej, Haruț, Techereș – Păun, Iglesias (Sigér, 58.) – Heras (Silaghi, 86.), Matei (Ghimfus, 90.), Batzula (Tchibota, 57.) – Oberlin. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Chiajna: Kucher – Pereira (Gîrbiță, 68.), Carp, Dumitrașcu, Dobrescu – Păcuraru (Iancu, 69.), Lazăr (Marong, 77.), Ciuculete, Grigore – Samake (Boiciuc, 69.), Bălan (Neicuțescu, 46.). Vezetőedző: Andrei Cristea. Gólszerzők: Iglesias (43.), Dumitrașcu (61. – öngól), Heras (80.), illetve Grigore (79.). Sárga lap: Neicuțescu (72.).

A táblázat:

1. Vajdahunyad            12        4            0        25–9    40

2. Sepsi OSK                  11        3            3        25–15  36

3. Marosvásárhely       10        3            3        35–16  33

4. Nagyvárad                10        2            4        33–17  32

5. Steaua                        9        3            4        29–21  30

6. Voluntari                    8        6            2        20–12  30

7. Resicabánya              9        2            5        29–17  29

8. Buzău                         9        2            5        28–16  29

9. Târgovişte                 8        3            5        28–15  27

10. Jászvásár                 7        4            5        15–15  25

11. Chiajna                    7        3            7        25–18  24

12. Afumaţi                   7        3            6        24–21  24

13. Bacău                      5        5            6        16–21  20

14. Slatina                     5        4            7        20–21  19

15. Piatra Neamţ*       5        3            8        16–27  16

16. Újszentes                4        3            9        20–30  15

17. Sellenberk              3        4            9        22–25  13

18. Beszterce                3        4            9        19–26  13

19. Dinamo                   2        6            8        12–26  12

20. Câmpulung             2        3          11          8–39    9

21. Tunari                      1        5          10        13–30    8

22. Szatmárnémeti      2        1          13        12–37    7

* két büntetőpont levonva

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2026. február 20-án folytatódik: a Sepsi OSK az alapszakaszból hátralévő négy fordulóban a CS Bukaresti Dinamo, a Resicabányai CSM, a Nagyváradi FC Bihar és a Marosvásárhelyi ASA ellen játszik.

Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-13 09:00
