Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. december 15., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hűséges, gondos férj, drága jó édesapa, após, nagyapa, sógor, nagybácsi, unokatestvér, keresztapa, közeli 
és távoli rokon, jó szomszéd, az egerpataki születésű
DÉNES SÁNDOR
életének 76. évében rövid, de súlyos betegségben vissza­adta lelkét Teremtőjének.
„Tudom, az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám.”
Földi maradványait 2025. december 15-én, hétfőn 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra az alsócsernátoni temetőben.
Nyugalma legyen csendes, emlékét örökre megőrizzük szívünkben.
A gyászoló család
1120660

 

Köszönet

Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MÁLNÁSI ISTVÁN 
temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában 
eljuttatták, ezzel 
fájdalmunkat enyhítették.
Felesége, lányai és családjuk
1120659

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
ZIMMERMANN JÓZSEF 
temetésén részt vettek, 
sírjára virágot helyeztek 
és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei
4335955

 

Megemlékezés

„Etess, nézd – éhezem. 
Takarj be – fázom. / Ostoba vagyok – foglalkozz velem. / Hiányod átjár, mint huzat a házon. / Mondd, – távozzon tőlem a félelem.” (József Attila)
Hat hete kísértük utolsó 
földi útjára édesanyánkat, az uzoni MAGYARI EDITET. 
Kegyelettel és örök szeretet­tel emlékezünk megtartó erejére, odaadó lényére, anya­ságának igazi mivoltára.
Gyászoló gyermekei és azok családja
1120653

Szeretettel és kegyelettel 
emlékezünk 
VÁRKUTI JÁNOSRA, 
aki hat éve távozott 
szerettei köréből. 
Emléked legyen áldott.
Szerettei
4335942

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a dálnoki BOÉR JULIANNÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335966

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-15 00:00 Cikk megjelenítése: 468 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 259
szavazógép
2025-12-15: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
PÉTERFI ÁGNES Dekád ahogy az idő átmos című könyvének bemutatóját december 16-án, kedden 18 órától tartják a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében. A szerzővel Nagy Norbert beszélget.
rel="noreferrer"