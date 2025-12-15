Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hűséges, gondos férj, drága jó édesapa, após, nagyapa, sógor, nagybácsi, unokatestvér, keresztapa, közeli

és távoli rokon, jó szomszéd, az egerpataki születésű

DÉNES SÁNDOR

életének 76. évében rövid, de súlyos betegségben vissza­adta lelkét Teremtőjének.

„Tudom, az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám.”

Földi maradványait 2025. december 15-én, hétfőn 14 órakor helyezzük örök

nyugalomra az alsócsernátoni temetőben.

Nyugalma legyen csendes, emlékét örökre megőrizzük szívünkben.

A gyászoló család

1120660

Köszönet

Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MÁLNÁSI ISTVÁN

temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában

eljuttatták, ezzel

fájdalmunkat enyhítették.

Felesége, lányai és családjuk

1120659

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

ZIMMERMANN JÓZSEF

temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek

és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló szerettei

4335955

Megemlékezés

„Etess, nézd – éhezem.

Takarj be – fázom. / Ostoba vagyok – foglalkozz velem. / Hiányod átjár, mint huzat a házon. / Mondd, – távozzon tőlem a félelem.” (József Attila)

Hat hete kísértük utolsó

földi útjára édesanyánkat, az uzoni MAGYARI EDITET.

Kegyelettel és örök szeretet­tel emlékezünk megtartó erejére, odaadó lényére, anya­ságának igazi mivoltára.

Gyászoló gyermekei és azok családja

1120653

Szeretettel és kegyelettel

emlékezünk

VÁRKUTI JÁNOSRA,

aki hat éve távozott

szerettei köréből.

Emléked legyen áldott.

Szerettei

4335942

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a dálnoki BOÉR JULIANNÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335966