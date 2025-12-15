Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hűséges, gondos férj, drága jó édesapa, após, nagyapa, sógor, nagybácsi, unokatestvér, keresztapa, közeli
és távoli rokon, jó szomszéd, az egerpataki születésű
DÉNES SÁNDOR
életének 76. évében rövid, de súlyos betegségben visszaadta lelkét Teremtőjének.
„Tudom, az én Megváltóm él, Hajléka készen vár reám.”
Földi maradványait 2025. december 15-én, hétfőn 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra az alsócsernátoni temetőben.
Nyugalma legyen csendes, emlékét örökre megőrizzük szívünkben.
A gyászoló család
1120660
Köszönet
Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MÁLNÁSI ISTVÁN
temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában
eljuttatták, ezzel
fájdalmunkat enyhítették.
Felesége, lányai és családjuk
1120659
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
ZIMMERMANN JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei
4335955
Megemlékezés
„Etess, nézd – éhezem.
Takarj be – fázom. / Ostoba vagyok – foglalkozz velem. / Hiányod átjár, mint huzat a házon. / Mondd, – távozzon tőlem a félelem.” (József Attila)
Hat hete kísértük utolsó
földi útjára édesanyánkat, az uzoni MAGYARI EDITET.
Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk megtartó erejére, odaadó lényére, anyaságának igazi mivoltára.
Gyászoló gyermekei és azok családja
1120653
Szeretettel és kegyelettel
emlékezünk
VÁRKUTI JÁNOSRA,
aki hat éve távozott
szerettei köréből.
Emléked legyen áldott.
Szerettei
4335942
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a dálnoki BOÉR JULIANNÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335966
