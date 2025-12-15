Nagyszerűen zárták az évet a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 17. fordulóban a Sepsi OSK II. pénteken 5–1-re diadalmaskodott az FC Unirea Brăila vendégeként, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton hazai környezetben 4–2-re győzött az Unirea Braniștea ellen, így előbbi az ötödik, utóbbi pedig a rangsor második helyén tölti a téli szünetet.

Remekül indította a mérkőzést a Sinkovits Stadionban a kézdivásárhelyi együttes, amely először a 10. percben veszélyeztetett, ekkor Iulian Nechita szép labdaátvétel után kevéssel célt tévesztett. A házigazdák nem sokkal később megérdemelten szereztek vezetést, Barta Norbert előkészítéséből Andrei Nicoloiu közelről a hálóba továbbított (1–0). Ezt követően is a céhes városi gárda akarata érvényesült, amely a 36. percben növelte előnyét, Nicoloiu passzából Fábián Róbert védhetetlenül kilőtte a bal alsó sarkot (2–0). A folytatásban is a kék-fehér mezesek uralták az első félidőt, Nechita újabb kísérletét szögletre tolta Ionuț Cilighidreanu, aki a 40. percben ismét tehetetlennek bizonyult, Nicoloiu beadását Nechita pöckölte a kapuba (3–0).

A második játékrészben visszavett a tempóból a felső-háromszéki alakulat, ezáltal kiegyenlítettebbé vált a küzdelem. A 70. percben a székelyföldi csapat figyelmetlenségét kihasználva a vendégek Gabriel Răducan találatával szépítettek (3–1). A kapott gól felrázta Liviu Negoiță legénységét, amely többször visszaállíthatta volna a különbséget, viszont Nechita és Varga Norbert lövését hárította a kapus, míg Dobos Zsolt mellé tekert. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a 79. percben a Galac megyei rivális csökkentette hátrányát, Răducan ollózó mozdulatból volt eredményes, így izgalmassá tette a hajrát (3–2). A ráadásban a csereként beállt Rareș Plăiașu lezárta a találkozót, Bandi Álmos közreműködésével a jobb alsóba gurított (4–2).

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 17. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Unirea Braniștea 4–2 (3–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Nicolae Breoi (Ploieşti). KSE: Chiriac – Rusu, Burlacu, Varga M., Gajdó, Drugă, Barta (Budău, 64.), Fábián (Dobos, 46.), Nicoloiu (Fülöp, 64.), Varga N. (Plăiașu, 90+5.), Nechita (Bandi, 90+5.). Edző: Liviu Negoiță. Braniștea: Cilighidreanu – Fadei, Grădinaru (Bălănică, 46.), Manolache, Mihai, Moroianu, Popa, Răducan, M. Cireș, D. Cireș, Dragomir. Edző: Alexandru Iliuciuc. Gólszerzők: Nicoloiu (13.), Fábián (36.), Nechita (40.), Plăiașu (90+6.), illetve Răducan (70., 79.). Sárga lap: Nicoloiu (39.), Dobos (49.), Varga N. (90+2.), illetve Fadei (85.).

További eredmények, 17. forduló: FC Unirea Brăila–Sepsi OSK II. 1–5 (gólszerzők: Atche Eloh 50., illet­ve Nistor Ákos 12., Kocsis Norbert 26., Vlad Truța 31., Cristian Gyulai 36., Raul Cîmpean 45.), Galaci Oțelul II.–CSM Râmnicu Sărat 4–5, Petrolul Ploiești II.–Sporting Liești 1–2, CS Victoria Traian–CSO Plopeni 3–1, CS Păulești–CS Blejoi 0–0.

A táblázat:

1. Lieşti 13 1 3 46–22 40

2. Kézdivásárhely 11 3 3 38–18 36

3. Păuleşti 9 4 4 31–15 31

4. Blejoi 9 3 5 44–21 30

5. Sepsi OSK II. 9 2 6 38–27 29

6. Traian 9 1 7 34–34 28

7. Braniştea* 8 3 6 39–32 24

8. Plopeni 7 3 7 23–25 24

9. Petrolul II. 6 0 11 34–33 18

10. Brăila 4 2 11 26–48 14

11. Râmnicu Sărat 3 0 14 26–57 9

12. Oţelul II. 2 2 13 19–66 8

* három büntetőpont levonva

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 2026. február 27-én folytatódik, az alapszakaszból még öt forduló van hátra, majd április elején kezdődik az alsó- és felsőházi rájátszás.