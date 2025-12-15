A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. december 15., hétfő, Szabadidő
  • Decemberi biciklisek Sepsiszentgyörgy főterén. Fotó: Albert Levente
    Decemberi biciklisek Sepsiszentgyörgy főterén. Fotó: Albert Levente
2025-12-15: Sport - Miska Brigitta:

Nyertek idei utolsó mérkőzésükön a háromszéki csapatok (Labdarúgás, 3. Liga)

Nagyszerűen zárták az évet a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 17. fordulóban a Sepsi OSK II. pénteken 5–1-re diadalmaskodott az FC Unirea Brăila vendégeként, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton hazai környezetben 4–2-re győzött az Unirea Braniștea ellen, így előbbi az ötödik, utóbbi pedig a rangsor második helyén tölti a téli szünetet.
2025-12-15: Közélet - Fekete Réka:

Kultúránknak és jövőképünknek is része a természet (TransNatura Nemzetközi Természetfotó-kiállítás)

Negyvenhat országból 216 fotós 814 képpel jelentkezett a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület által meghirdetett XII. TransNatura Nemzetközi Természetfotó pályázatra, a legjobb harminc alkotást bemutató kiállítást pénteken nyitották meg a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében.
