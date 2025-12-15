A nap fotója

Előző írásunk

Nagyszerűen zárták az évet a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A 17. fordulóban a Sepsi OSK II. pénteken 5–1-re diadalmaskodott az FC Unirea Brăila vendégeként, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton hazai környezetben 4–2-re győzött az Unirea Braniștea ellen, így előbbi az ötödik, utóbbi pedig a rangsor második helyén tölti a téli szünetet.