A Vadon Egyesület nevében Demeter János, az egyesület ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket a vadászati múzeumban és hangsúlyozta, a pályázat rangját nemcsak kiemelkedő fotósok jelenléte emeli, hanem az a tény is, hogy vannak visszatérő országok, mint Brazília, Banglades, Oroszország, Egyesült Államok, Singapúr, Mianmar, Irán, Chile, Magyarország, Románia, Spanyolország, Írország. Látszik, hogy a technika sokat fejlődött, drónfelvételeket is használtak az alkotók, az absztrakt világ is sok képről köszön vissza – mondotta. Ismertette, hogy Vadállatok, valamint Természet és Tájak kategóriában hirdették meg a pályázatot. Mindkét kategória alkotásait egy öttagú, természetfotósokból álló zsűri értékelte: a magyarországiak közül Radisics Mihály és Potyó Imre, a hazaiak közül Ovidiu D. Pop, Magdó István és Demeter János.

A kiállítás alkotásait értékelve Péter Alpár képzőművész kifejtette, szobrászatának legfőbb tanítója a természet és a természettel együtt élő lokális kultúra, ezért úgy ítéli meg, ami a fotográfiákban megjelenik, az összecseng azzal, ami őt különösen foglalkoztatja: hogy miért absztrakt a természeti térben megnyilvánuló művészet, valamint milyen a természeti tér és az ember kapcsolata. Utóbbi érinti a megélhetésünket, a jövőt, de kérdés, hogy jelenleg élő terünknek része-e a természet, mint egykor.

Péter Alpár szerint a vizuális alkotó számára a természet műteremmé válik, egy intim közeggé, ahol minden másodpercben minden változik és minden mindennel összefügg. A fotográfusnak fel kell ismernie a folyamatot, ami körülötte zajlik, és kizárnia minden mást, hogy elkapja a pillanatot, ez az egyik fajta jelenlét. A másik az elemző jelenlét, amikor az alkotó felismeri és elemzi az összefüggéseket, ez automatikusan absztrakcióhoz vezet, ami a teljes vizuális kultúránk történetét végigkíséri. Kiemelte: a kiállított fotókon egyszerre tetten érjük a mély jelenlétet, amikor a fotós megragadja a pillanatot, ugyanakkor jelen van a folyamatban, az absztrakt eltávolodásokkal és ráközelítésekkel szinte egy filozófiai tanmese mélyebb összefüggéseivel tárja fel a természetnek azt a rendjét, ami minket körbevesz. A kortárs fotóművészet igazolja – miként a kortárs képzőművészet is –, hogy a kortárs kultúrának része a természet, és a kortárs jövőképnek is része kell legyen a természet – zárta gondolatait Péter Alpár.

A Vadállatok kategória győztesei: első díjas Szűcs Boldizsár (Magyarország) Ablak a világra című fotója, második Hira Punjabi (India) Hiéna mozgásban, harmadik Szabó Csaba (Magyarország) Elkapva című fotója. A Természet és Tájak kategória díjazottjai: első díjas Juan Lopez (Spanyolország) Hádész fája című képével, második Daniel Viñé Garcia (Spanyolország) A sivatag piramisa, harmadik Mark Levitin (Indonézia) Anak Krakatau című fotója. A fődíjat Ramprasad Dutta (India) A figyelő és a vándor című, Vadállatok kategóriás alkotása kapta, a közönségdíjat Horesnyik Ervin (Szlovákia) A mennyország kapuja című fotója érdemelte ki.