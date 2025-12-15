Hangulatos vásár Uzonban

Harmadik alkalommal tartottak a hét végén ünnepre hangoló karácsonyi vásárt Uzonban.
A központi parkban felállított, kidíszített házikókban helyi kézművesek és termelők, nőszövetségek képviselői és a Gondviselés Segélyszervezet is kínált sokféle ízléses és egyedi, angyalfiának is illő dísz- és használati tárgyakat, könyveket, de a vidék ízeibe is belekóstolhattak a látogatók, lekvár, méz, szörpök és sütemények is sorakoztak az asztalokon. Meleg teával, szendviccsel, szaloncukorral kínálták az érkezőket, kapható volt frissen sült kürtőskalács és sok más meleg harapnivaló, egy nagy sátorban a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Líceum tanulóival mézeskalácsot is díszíthettek a gyermekek.
A hangulatos vásárt egész napos ünnepi programsorozat gazdagította: a község óvodásai és diákjai mellett adventi műsorával csatlakozott a rendezvényhez az uzoni fúvószenekar és a Szivárvány Női Kórus, valamint a lisznyói református nőszövetség kórusa, egy délutáni beszélgetésen pedig a lélek csendje és az adventi várakozás volt a téma.
Bordás Enikő polgármester köszöntőjében kiemelte, az idei karácsonyi vásár sok-sok órányi előkészület és munka révén valósult meg, ám a résztvevők mindannyian szívesen vállalták, hiszen közös cél vezérelte őket, hogy örömet szerezzenek közösségük apraja-nagyjának. (dvk)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.