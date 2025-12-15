Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hangulatos vásár Uzonban

2025. december 15., hétfő, Közélet

Harmadik alkalommal tartottak a hét végén ünnepre hangoló karácsonyi vásárt Uzonban.

A központi parkban felállított, kidíszített házikókban helyi kézművesek és termelők, nőszövetségek képviselői és a Gondviselés Segélyszervezet is kínált sokféle ízléses és egyedi, angyalfiának is illő dísz- és használati tárgyakat, könyveket, de a vidék ízeibe is belekóstolhattak a látogatók, lekvár, méz, szörpök és sütemények is sorakoztak az asztalokon. Meleg teával, szendviccsel, szaloncukorral kínálták az érkezőket, kapható volt frissen sült kürtőskalács és sok más meleg harapnivaló, egy nagy sátorban a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Líceum tanulóival mézeskalácsot is díszíthettek a gyermekek. 

A hangulatos vásárt egész napos ünnepi programsorozat gazdagította: a község óvodásai és diákjai mellett adventi műsorával csatlakozott a rendezvényhez az uzoni fúvószenekar és a Szivárvány Női Kórus, valamint a lisznyói református nőszövetség kórusa, egy délutáni beszélgetésen pedig a lélek csendje és az adventi várakozás volt a téma.

Bordás Enikő polgármester köszöntőjében kiemelte, az idei karácsonyi vásár sok-sok órányi előkészület és munka révén valósult meg, ám a résztvevők mindannyian szívesen vállalták, hiszen közös cél vezérelte őket, hogy örömet szerezzenek közösségük apraja-nagy­jának. (dvk)

