Nem járt sikerrel a román államot, illetve a pénzügyminisztériumot képviselő Kovászna Megyei Pénzügyi Igazgatóság jogtanácsosainak az a próbálkozása, hogy az ozsdolai közbirtokosság elleni, a Kézdivárhelyi Bíróság után jelenleg a Kovászna Megyei Törvényszéken 2019 óta zajló pert más megyébe helyeztessék át.

Pénteken a Brassói Táblabíróságon végleges ítélet született, a bírói testület elutasította a felperes, a román állam, illetve a Kovászna Megyei Pénzügyi Igazgatóság beadványát. Nincs peráthelyezés, a végleges és megfellebbezhetetlen ítéletet a megyei törvényszék fogja kimondani december 23-án (ha nem történik halasztás).

A pénteki tárgyaláson a felperest, a Kovászna Megyei Pénzügyi Igazgatóságot az intézmény két jogtanácsosa, míg az alperest, az ozsdolai Láros Közbirtokosságot Lukács Attila és Borbáth Károly közbirtokossági tagok, Laczkó-Dávid Géza és Székely János védőügyvédek, valamint Pénzes Ágoston ozsdolai polgármester, a helyi földosztó bizottság elnöke képviselte.

A felperes jogtanácsosai, akik beadványukhoz közel húsz, lapunk által közölt cikk román fordítását csatolták, illetve Tamás Sándor megyeitanács-elnök, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Páll István közbirtokossági elnök az ozsdolai perről megjelent nyilatkozatait, azt hozták fel érvként, hogy a szóban forgó cikkek megzavarták a közvéleményt, befolyásolni próbálták az igazságszolgáltatást a döntéshozatalban. Az alperes védőügyvédjei, Laczkó-Dávid Géza és Székely János elutasították a vádakat és védelmükbe vették a szabad sajtót. Hangsúlyozták, a polgárok azért idegesek, hogy hét éve zajlik a pereskedés, és azt is, hogy a sajtó soha nem támadta sem a bíróságot, sem pedig a törvényszéket, csupán tényszerűen tájékoztatta a közvéleményt a perekről.

Lukács Attila érdeklődésünkre elmondta: a táblabíróságon részrehajlás nélküli döntés született, a bírói testület, miután meghallgatta a feleket, elutasította a peráthelyezési kérést.