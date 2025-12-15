Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Szalagavató ünnepség Baróton

2025. december 15., hétfő, Közélet

Pénteken a baróti Városi Művelődési Házban tartották meg a Baróti Szabó Dávid Líceum végzős diákjainak szalagavató ünnepségét. Ez alkalommal három osztály összesen 62 diákja lépett be jelképesen a felnőttek világába.

  • A Baróti Szabó Dávid Líceum szalagavató ünnepsége. Fotó: Baróti Szabó Dávid Líceum
Közösségünk, iskolánk és Erdővidék számára az itt álló fiatalok a jövőbe, a megmaradásunkba vetett hitet és reményt jelentik – mondta ünnepi beszédében Derzsi-Ráduly Kázmér, az iskola igazgatója. Benedek-Huszár János polgármester azt tanácsolta a diákoknak, hogy ők maguk döntsék el, mit szeretnének csinálni az életben, merre szeretnének továbbmenni, legyenek minél hamarabb önállóak, álljanak a saját lábukra.

A XI. osztályosok nevében Bálint Panna Bianka köszöntötte végzős diáktársait, emlékezve az együtt töltött szép diákévekre, majd azt tanácsolta nekik, hogy ne féljenek az újtól és ne féljenek önmaguk megvalósításától. A végzősök részéről Csog Nikoletta Klementina életük útjának ezen állomásán elsősorban a szülőknek mondott köszönetet, akik mindig mellettük voltak a bizonytalan pillanatokban, aztán a tanároknak, „akik nemcsak tudással, szívvel is tanítottak bennünket” – mondta.

Ezután következtek a szalagtűzés ünnepélyes pillanatai, a diákok mellére Kékesi-Keresztes Lujza, Cristian Claudiu és Benkő Szende osztályfőnökök tűzték fel a nagykorúvá válást jelző szalagokat. Az ünnepség a végzősök műsorával ért véget.

Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-15 08:00
