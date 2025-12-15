Ki fogja megtisztítani az igazságügyet?

Végre mindenki világosan látja, amit eddig csak sejtett, hogy a politikai osztály miért adott a civilizált világban páratlan mértékű kedvezményeket, magas nyugdíjakat és alacsony nyugdíjkorhatárt a bíráknak és ügyészeknek; de a filmben megszólalók arra is rávilágítanak, hogy a nagy gonddal felépített hálózat – amit egyre többen neveznek igazságügyi maffiának – miképpen szűrte, marginalizálta, sőt, üldözte, fenyegette, büntette azokat, akik a törvényeket jóhiszeműen, az egyenlőség és a bírói függetlenség jegyében próbálták alkalmazni. Azt is tudjuk, hogy milyen úton jutottunk idáig: a 2017-ben még a Sorin Grindeanu akkori kormányfő által „éjjel, mint a tolvajok” kiadott 13-as sürgősségi kormányrendelet ellen fellépő Klaus Iohannis volt államfő 2018-ban Liviu Dragnea akkori PSD-elnök kezdeményezésére mukk nélkül menesztette Laura Codruța Kövesi volt korrupcióellenes főügyészt, 2021-ben összeboronálta a „stabilitási” PSD–PNL koalíciót, és 2022–23-ban, két nyaralás között csendben aláírta a parlamentben a Cătălin Predoiu liberális igazságügyi miniszter (jelenleg belügyi tárcavezető) alatt kilúgozott korrupcióellenes törvényeket. Közben a másik fronton is építkeztek, sikerült megvásárolható embereket ültetni a szakmai testületek élére, és így minden adott volt ahhoz, hogy 13 ezer korrupciós pert zárjanak le elévülésekkel, felmentésekkel.

E döbbenetes feltárás után immár az a fő kérdés, hogy ki mit tehet Justitia hitelének helyreállítására. A tüntetők – jóval kevesebben vannak, mint 2017–2018-ban, amikor százezrek vonultak utcára több hónapon keresztül, hogy megvédjék a Dragnea által kikezdett igazságszolgáltatást (a bukott teleormani kiskirálynak egyébként épp mostanában évül el a bő 20 millió eurós kárt okozó Tel Drum-ügye) – Lia Savonea és Cătălin Predoiu lemondását, Ilie Bolojan és Nicușor Dan közbelépését, illetve a vonatkozó törvények és szabályok szigorítását követelik. Kemény diók ezek: Savoneát és társait a bírák és ügyészek tudnák elmozdítani, de csak ha azok vannak többen, akik megelégelték ezt a terrort, Predoiuról (aki 1989 óta a leghosszabb ideig, összesen hét évig volt igazságügyi miniszter) az államfőnek is jó véleménye van, a PNL-ben régóta magasabban forog, mint jelenlegi pártfőnöke, Ilie Bolojan kormányfő (aki jól tudja ezt), ráadásul épp most tüntették ki Amerikában az igazságszolgáltatás reformjáért és a jogállam megerősítéséért, a törvények módosítása pedig a parlamentre tartozik, ahol ma is a mostani helyzethez vezető PSD–PNL páros diktál, és láttuk már, mennyire sietnek a reformokkal.

A Recorder-bomba robbanása után a PSD részéről csak Radu Marinescu igazságügyi miniszter (aki Lia Olguța Vasilescu és férje védőügyvédje volt korrupciós pereikben, amelyek közül egyet lezártak, egy elévült) nyilatkozott, ő is hamisan: szerinte a helyreállítási alap (PNRR) igazságügyi törvényekhez kötött vállalását teljesítette Románia, ezért a téma le van zárva, csakhogy az Európai Bizottság a G4Media érdeklődésére közölte, hogy ezeket még nem értékelték, mert nem csatolták őket egyik pénzigényléshez sem. A PNRR nyolc hónap múlva zárul, lenne még idő a módosításukra, de vajon van rá akarat?

Nicușor Dan kinevezi Cătălin Predoiut belügyminiszternek. A kormányfői tisztségre is alkalmasnak tartotta. Fotó: presidency.ro