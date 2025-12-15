Ellenzéki tüntetés gyermekvédelmi ügyek miatt

Azonnali átfogó vizsgálatot követelt és kormányra kerülése esetén kiterjedt gyermekvédelmi intézkedéscsomagot ígért a Tisza Párt elnöke szombaton a budai Várban, a bántalmazott gyermekek melletti tüntetésen tartott beszédében – írja az MTI. Orbán Viktor egy interjúban úgy fogalmazott, „nem tud haragudni” az ellenzékre, ők csak tették a dolgukat, rámutattak, hogy hol teljesíthetne jobban a kormány. A Szőlő utcai ügy miatt minden nevelőintézet a büntetés-végrehajtás felügyelete alá került, a gyermekvédelemben ugyanis nincs alku – mondta.

Magyar Péter a Deák térről indult menet végén, a Sándor-palota előtt arról beszélt: a jelenlegi kormánytól követelik a gyermekvédelmi rendszer azonnali átfogó vizsgálatát, a megszüntetett nyomozások újraindítását, a bántalmazásokat bejelentők védelmét, továbbá hogy „Orbán Viktor és a kormánya vállalja a politikai, a jogi és erkölcsi következményét ennek a bűncselekmény-sorozatnak”. Hozzátette: ha megnyerik a választásokat, egyebek mellett a gyermekvédelemnek felülről nyitott költségvetése lesz, kivizsgálják az elmúlt húsz évben elkövetett bűncselekményeket, független parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel és béremelésben részesülnek a gyermekvédelemben dolgozók.

A Tisza Párt elnöke feltette a kérdést, hogyan hagyhatják a hatalmon lévők, hogy „ebben az országban gyermekeket megverjenek, megalázzanak, megerőszakoljanak, bezárjanak, megfélemlítsenek, éheztessenek” olyan helyeken, amelyeknek a biztonságot kellene jelenteniük számukra. Hogy lehet az, hogy miközben gyámok százai jelzik, hogy a gyermekvédelemben élő gyermekek több mint ötöde bántalmazott, az erről szóló jelentést eltitkolják. A gyermekvédelmi rendszer „azonnali, nyilvános, átfogó vizsgálatát” követelte, valamint az eddig eltitkolt 2021-es átfogó jelentéssel megegyező vizsgálat azonnali elkészítését, „hogy a magyar társadalom még a választások előtt lássa, most milyen körülmények között él rengeteg állami gondozásban élő gyermek”. Úgy vélekedett: a jelenlegi hatalom már megbukott. „Tudom és hiszem, hogy a Fidesz-szavazók többsége sem egy ilyen embertelen hatalomra szavazott, és nem olyan hazát szeretne, ahol a magára hagyott gyermekeket fizikailag és lelkileg bántalmazzák” – áll az MTI tudósításában.

Orbán Viktor Lentulai Krisztiánnak adott interjújában kitért a Szőlő utcai ügyre is, tudósít a Mandiner (a portál tette közzé a miniszterelnökkel a karmelita kolostorban készített videóinterjút is). A miniszterelnök egyértelművé tette: az érintett intézmény egy fiatalkorúak nevelőintézete, és a felvételek alapján tényként kezelendő, hogy a nevelő bűncselekményt követett el. Ennek elkerülhetetlen következménye a felelősségre vonás, mert ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs helye mérlegelésnek és nincs politikai vita. A történtek rendszerszintű beavatkozást tettek szükségessé, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás felelősségi körébe került – áll a Mandiner tudósításában.

A telex.hu azt is kiemeli az interjú kapcsán, hogy Orbán szerint a tiszásokat megtévesztették, most az indulatok vezetik őket, de azok „majd el fognak úszni”, és a választásokra győz a belátás, „előkerülnek az igazán fontos szempontok”. Orbán Viktor abban bízik, hogy a rendőri jelenlét megnyugtatja majd a társadalmat. A miniszterelnök azt is mondta, hogy ebben „nem tud haragudni” az ellenzékre, ők csak tették a dolgukat, rámutattak, hogy hol teljesíthetne jobban a kormány – olvasható a telex.hu összeállításában.

Őrizetbe vételek a Szőlő utcai ügyben

A nyomozó ügyészség újabb négy embert őrizetbe vett, gyanúsítottként kihallgatták őket a Szőlő utcai ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábban az MTI-vel. A nyomozó ügyészség több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével bűnügyi akciót folytat a Budapesti Javítóintézetben és több más helyszínen. A javítóintézetben zajló nyomozati cselekményekhez gyermekvédelmi szakembereket is bevont az ügyészség az ott letartóztatásban lévő fiatalkorúak védelme érdekében, meghallgatták az intézményben elhelyezett valamennyi eddig ki nem hallgatott fiatalkorút.

Az újonnan közölt megalapozott gyanúk lényege szerint az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – akik közül az egyik idén júniustól gyermekfelügyelő volt – bántalmazta a Budapesti Javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat. Az is előfordult, hogy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét. A harmadik újonnan meggyanúsított személy, aki csaknem másfél évtizede dolgozott főként nevelési szakterületen, szintén részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként segített az intézmény már letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának abban, hogy az emberkereskedelem áldozatait fiktív módon foglalkoztassa. „A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások során egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést” – olvasható a KNYF közleményében.