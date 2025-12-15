Az első. Továbbra sincs kompromisszum a területi kérdéseket illetően. Zelenszkij érvelése szerint sem az ország alkotmánya, sem a nemzetközi jog, sem pedig a morális igazságosság elve nem teszi lehetővé, hogy Ukrajna önként területeket engedjen át. Mint tudjuk, ahhoz, hogy tűzszünet legyen, Oroszország legfőbb követelése, hogy az ukrán hadsereg önként vonuljon ki Doneck megye teljes területéről.

Becslések szerint az ukrán hadsereg a donbászi régió mintegy ötödét tartja még ellenőrzése alatt, de a keleti fronton az orosz nyomás egyre elviselhetetlenebb. Az orosz követelést az amerikai kormányzat is próbálja Kijevre erőltetni, de hasztalan. Zelenszkij a rá nehezedő nyomás ellenére sokadszorra is elutasította azt.

A második. Donald Trumpnak a háború lezárását érintő álláspontja eltér az ukrán állásponttól, szögezte le Zelenszkij. Az ukrán államfő itt nyilván Kijev hivatalos politikai álláspontjára utalhatott, hiszen azt nem lehet tudni, hogy ukránok milliói miként vélekednek az amerikai béketervben foglaltakról. Ez csak akkor derülne ki, ha ebben a súlyos kérdésben referendumot rendeznének. Azt is megtudtuk, hogy Európa vezető államai saját béketervet dolgoznak ki, ami világos válasz arra, hogy kérnek-e az amerikai feltételekből? Nem kérnek. Arra viszont senkitől sem kaptunk még választ, hogy az eddig eltelt közel négy év során az EU miért nem dolgozott ki életképes tervet a háború befejezése, az ukrán nép szenvedéseinek a megszüntetése érdekében…

A harmadik. Ukrajna erős biztonsági garanciákat szeretne kapni arra az esetre, ha az oroszok ismét megtámadnák az országot. A NATO-tagságról ugyan már kevesebb szó esik, de lényegében az észak-atlanti katonai szövetség 5. pontjában megszabott védőernyőt szeretne kapni Kijev. Maguk az európai vezetők is elismerik, ezt csak az Egyesült Államok képes biztosítani Ukrajna számára. Ugyanakkor Washington legújabb nemzetbiztonsági koncepciója éppen hogy az Oroszországgal való konstruktivitásra törekszik, s szeretnék elkerülni az eszkaláció lehetőségét. Zelenszkij úgy fogalmazott, holmi újabb budapesti memorandumokból nem kérnek. Egyébiránt még emlékezhetünk arra, hogy a háború korábbi fázisában az ukrán államfő titkosított biztonsági megállapodásokat írt alá a britekkel, a franciákkal, a németekkel, az olaszokkal és sokakkal másokkal, de a jelek szerint akkor azok a szerződések nem igazán garantálják Ukrajna biztonságát, holott annak idején ezt így kommunikálták…

És befejezésül a negyedik. Voltaképp a legfontosabb, hiszen pénz nélkül nem lehet háborút folytatni. Zelenszkij igen pozitívan nyilatkozott arról, hogy a mindenféle jogi és politikai nehézségek ellenére Ukrajna mégis megkapja a befagyasztott orosz vagyont. Százmilliárd dollárt meghaladó pénzről van szó, ami akár újabb két évig is garantálhatja a háború finanszírozását. Ugyebár az amerikaiak terve is számol ezzel a tömérdek pénzzel, csak lényegi különbség, hogy ők azt Ukrajna háború utáni újjáépítésére, közös gazdasági projektekre szánnák, míg Brüsszel elképzelése szerint az orosz vagyon a háború mostani állapotában való folytatására menne el.

Márpedig ha ez valóban így fog történni, akkor garantáltan marad a katasztrofális energiahelyzet, tovább sokasodnak a katonatemetőink, s szigorodni fog a mozgósítás is, hogy a rengeteg közül csak néhány fájdalmas háborús életképet említsünk…

Dunda György