Több ezren tüntettek tegnap

A múlt héten napról napra egyre többen, szombaton nyolcezren, tegnap pedig már tízezernél is többen tüntettek az igazságszolgáltatás függetlenségéért a bukaresti Victoriei téren és más városokban is a korrupciógyanúba keveredett vezetők – elsősorban Lia Savonea legfelsőbb bírósági elnök és Cătălin Predoiu volt igazságügyi, jelenlegi belügyminiszter – lemondását követelve.

A tüntetők román és EU-zászlókkal, dobokkal és hangosbemondókkal voltak felszerelkezve, és korrupcióellenes jelszavakat skandáltak. A kezükben tartott táblákon olyan feliratok álltak, mint: „Igazságot, ne korrupciót!” „Lia, Lia, börtön vár rád!” „Predoiu távozzon!” „Voineag távozzon!” „PSD, vörös pestis!” A tömegben felállítottak egy életnagyságú fényképet is Lia Savoneáról, mellette azzal az üzenettel, hogy „Védelmet biztosítok a korruptaknak”. A tüntetőknél egy fakereszt is volt „Román igazságszolgáltatás” felirattal, körülötte pedig gyertyákat helyeztek el.

Raluca Moroșanu bírónő, aki elsőként foglalt állást a tényfeltáró videó készítői mellett, tegnap interjút adott a Recordernek, melyben így fogalmazott: „Gyakorlatilag egy kft. alkalmazottai vagyunk, ahol a tulajdonos dönti el, mit akar. (…) A 2022-es jogszabályi változások oda vezettek, hogy szinte minden hatalom az elnök kezében van, aki kinevezi az alelnököket és a részlegvezetőket, gyakorlatilag mindannyian az ő emberei. Mióta Liana Arsenie asszony lett a fellebbviteli bíróság elnöke, nem tájékoztatnak minket az igazgatóság döntéseiről, fogalmunk sincs, miről tárgyalnak és milyen döntéseket hoznak ott.”

Augustin Lazăr volt főügyész (2016–2019) tegnap nyilatkozatban elemezte az igazságszolgáltatás függetlenségének leromlását, és a 2017 után elindított „igazságszolgáltatási ellenreform” hatásait. A szakember az igazságszolgáltatást a jogállamiság alapvető pilléreként mutatta be, amelynek gyengülése társadalmi káoszt és büntetlenséget eredményez. Kiemelte továbbá azokat a jogalkotási és intézményi mechanizmusokat, amelyek révén a korrupció elleni küzdelmet szisztematikusan akadályozták Romániában az utóbbi időszakban. „A románok megdöbbent tekintete előtt a korrupt vádlottak ügyvédei kifejlesztették a bírósági spekulációk és a bizonyítékok eltüntetésének kreatív művészetét” – fogalmazott.

A bírák és ügyészek nyílt levelét már több mint 800 bíró és ügyész írt alá, köztük Laura Codruţa Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze, aki korábban a korrupcióellenes ügyészséget vezette. „Európai főügyészként aggodalmamat szeretném kifejezni a romániai igazságszolgáltatás függetlenségét és hírnevét érintő legutóbbi leleplezések miatt. (...) A fegyelmi szankciók, amelyeket azoknak a bíráknak és ügyészeknek szabnak ki, akik fellépnek a saját szakmai testületükön belüli visszaélések ellen, csak megtorló intézkedésként értelmezhetők, amelynek célja a jogos és nagyon is szükséges kritika elhallgattatása” – fogalmazott az ügy kapcsán Laura Codruţa Kövesi.

Elfogadhatatlan, hogy bármilyen formában meghurcolják az embereket, ha felhívják a figyelmet a rendszer esetleges problémáira, visszaéléseire – jelentette ki pénteken Radu Marinescu igazságügyi miniszter. Ezeket a jelzéseket nem szabad visszafojtani, hanem ki kell vizsgálni – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy miniszterként és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) tagjaként „a törvény és az igazságszolgáltatás függetlenségének tiszteletben tartásával” fog eljárni a dokumentumfilmben felmerülő vádak tisztázása érdekében.

Eddig közel 19 ezren írták alá a Declic közösség online petícióját, amelyben Cătălin Predoiu azonnali menesztését követelik, azzal vádolva a belügyminisztert, hogy ő a fő felelős az igazságszolgáltatási rendszer „katasztrofális” állapotáért. A petíció szövege szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa a rendszerváltás utáni Románia leghosszabb ideig hivatalban lévő igazságügyi minisztere volt, aki hallgatólagosan támogatta az igazságszolgáltatási rendszert és a politikai osztályt átszövő korrupt érdekhálózatot.