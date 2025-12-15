Erdély hazavár néven az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönző hosszú távú programot indít az RMDSZ, amellyel elsősorban gyakorlati segítséget akar nyújtani a külföldön élő honfitársak hazatéréséhez – jelentették be pénteken a marosvásárhelyi nemzetközi repülőtéren tartott sajtóértekezleten a szövetség vezetői.

Kelemen Hunor elnök elmondta: a 90-es évek bizonytalanságában és az azt követő időszakban elvándorolt, külföldön letelepedett családoknak azt üzenik, hogy továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjainak tekintik és hazavárják őket. Kifejtette: hazatérésre biztatják az elvándorolt magyar családokat, mert az elmúlt években, évtizedekben Erdély nagyon sokat változott, fejlődött az infrastruktúrája, fejlődtek a szolgáltatások, és jók a gazdasági kilátásai, ugyanakkor biztonságos hely. „Volt szerencsém találkozni olyan fiatalokkal Csíkszentdomokostól Szatmárnémetiig és Nagykárolytól Brassóig, akik néhány évet külföldön éltek és hazajöttek, itthon alapítottak családot, és mindannyian nagyon hangsúlyosan arról beszéltek, hogy az anyagi dolgai az életnek fontosak, de van egy annál sokkal fontosabb, hogy a gyerekeiket itthon szeretnék fölnevelni. Ezért indítjuk tehát ezt a hazaváró programot, mert úgy gondoljuk, hogy Erdély a következő évtizedekben egy jó hely lesz” – magyarázta az RMDSZ elnöke.

A hazaköltözéssel kapcsolatos igények és félelmek megismerése és a leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében az RMDSZ konzultációs ív kitöltésére kéri az érintetteket az e célból elindított Erdelyhazavar.ro honlapon.

A hazaváró program ötletgazdája, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke arról beszélt: tapasztalatuk szerint a külföldön élő erdélyieknek nem elsősorban az anyagi segítség hiányzik a hazatéréshez, hanem hogy eligazítást kapjanak a hazai bürokrácia útvesztőiben.

„Az ország intézményeinek működésképtelensége szinte kitaszít minket Romániából. Ezért is fontos, hogy mindenki számára legyen egyértelmű az, hogy Erdély mindenkit hazavár, és erre természetesen különböző közpolitikákat kell ráépíteni. Ez jelentheti azt, hogy egy város szintjén ingyen telket adunk azoknak, akik hazaköltöznek, meg ingyen házterveket, hogyha építkezni akarnak” – részletezte az önkormányzati tanács elnöke. Hozzátette: az RMDSZ programot indít a román nyelvtanulás terén jelentkező lemaradás pótlására is az iskoláskorú gyerekek számára, és segít a külföldön szerzett oklevelek honosításával kapcsolatos problémák megoldásában is.

Az RMDSZ vezetői azért választották a marosvásárhelyi nemzetközi repülőteret a hazaváró program meghirdetésére, mert ez a repülőtér a márciustól induló új járatok révén Erdély nemzetközi forgalmának egyik fontos kapujává válik, „amelyen keresztül nemcsak távozni lehet, hanem vissza is lehet térni”.

A sajtóértekezleten elhangzott: az utóbbi 35 évben 700 ezerrel csökkent Románia magyar lakossága, de már az a tapasztalat, hogy nem akarnak többen elvándorolni, mint visszaköltözni.