Megőriznék a barnamedve-állományt

Nemzeti cselekvési tervet dolgoztak ki az Európában egyedülálló genetikai változatosságot mutató barnamedve-állomány hazai megőrzésére, amely eltérő intézkedéseket irányoz elő a faj lokális veszélyeztetettségi szintje függvényében. A cselekvési terv alapjául szolgáló átfogó tanulmány eredményeit pénteken mutatták be a Brassói Transilvania Egyetemen, Diana Buzoianu környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter jelenlétében.

A projekt keretében elvégezték a barnamedve-populáció genetikai felmérését, amely a világ eddigi legátfogóbb, e fajra irányuló ilyen típusú vizsgálatának számít. Az országos szinten gyűjtött mintegy 24 ezer genetikai minta elemzéséből a szakemberek arra következtettek, hogy a romániai medvepopuláció 10 600 és 12 800 közöttire tehető. A tanulmány továbbá magas genetikai diverzitást jelez, amely alapvető a faj hosszú távú megőrzéséhez, ugyanakkor kockázatokra is felhívja a figyelmet, például az élőhelyek feldarabolódására és az ökológiai folyosókra nehezedő nyomásra. „A projekt alapvető szemléletváltást jelent a romániai barnamedve-állomány kezelésében, mivel első ízben biztosít tudományos alapot mind a faj genetikai monitorozásához, mind pedig az országos szintű kezelési zónák kijelöléséhez” – tájékoztatott a minisztérium.

A projekt a különböző veszélyeztetettségi szinteknek megfelelő differenciált intézkedéseket irányoz elő. A zónarendszer négy kategóriára osztja az ország területét: kulcsfontosságú természetvédelmi zónák, konfliktuskezelési (kockázati) zónák, fenntartható kezelési zónák és peremterületek. A továbbiakban konzultációs folyamat kezdődik: a szakintézmények, helyi közösségek, környezetvédelmi szervezetek és szakértők bevonásával – ígérte a szaktárca.