A válogatott szünet után a héten kezdődik a román jégkorongbajnokság rájátszása, a mezőny legjobb öt csapata pedig a következő hónapokban a négyes döntőbe jutásért küzd. Az alapszakaszban tizenegy győzelemmel és öt vereséggel a harmadik helyen végző Háromszéki Ágyúsok a felsőházban tizenhat magas színvonalú mérkőzést játszhatnak.

Az alapszakaszban elért helyezés szerint a Gyergyói Hoki Klub 9, a Brassói Corona 6, a Háromszéki Ágyúsok 3, a Bukaresti Red Hawks 1 ponttal, a Csíkszeredai Sportklub pont nélkül vág neki a felsőháznak, ahol mindenki mindenkivel kétszer játszik otthon és kétszer idegenben, a tét pedig nem más, mint a március 7-én és 8-án sorra kerülő négyes döntőbe jutás. A háromszéki alakulat kedden 18.30-tól a címvédő Gyergyói Hoki Klub vendégeként lép jégre a Remete Ice Arénában, majd december 19-én, pénteken és 20-án, szombaton az újonc Bukaresti Red Hawks érkezik a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályára. Ezt követően rövidebb szünet vár a narancs-kék mezesekre, akik legközelebb január 7-én az előző idényben ezüstérmes Brassói Corona ellen harcolnak a pontokért.

„A mostani szezon előtt változott a bajnokság lebonyolítása, ezért a középszakasz fontosabb szerepet kapott csapatunk életében. A kitűzött célok között a felsőházba jutás volt számunkra a legfontosabb, hiszen tizenhat Erste Liga-színvonalú mérkőzést játszhatunk a következő hónapokban. Szeretnénk a legjobb négybe kerülni és márciusban a négyes döntőben éremért harcolnánk. Nagyon jó eredményekkel a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt, ami annak tudható be, hogy a játékosaink egyre érettebbek, a csapategység kiváló, a kezdetektől megvan a mag, amelyhez adott esetben légiósok és fiatalok egyaránt csatlakoznak. Idén érződött, hogy az egyéni tévedések száma lecsökkent, mindenki felzárkózott a legjobbak mögé, ez pedig olyan előjel, amellyel nyugodtan vághatunk neki a rájátszásnak” – nyilatkozta Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke.

A klubelnök hozzátette, az alapszakasz végén a legjobb kerettel kiálló Brassó otthonában sikerült győzniük, emiatt vélhetően a folytatásban mindegyik ellenfelük jobban odafigyel rájuk. Kiemelte, fontos, hogy a jégkorongozóik megértsék, a sportban nincs lehetetlen, a négybe jutásért az Erste Ligában szereplő együtteseknek is minden pontért meg kell küzdeniük a felsőházban, ami magas színvonalú találkozókat vetít előre. Elmondta, remek hír számukra, hogy Molnár Zoltán és Görbea Tivadar felépült, mindenképp pozitívum, hogy a középszakasznak teljes kerettel vághatnak neki, ami Zakariás Zsolt erőnléti szakember és Kertész Zoltán vezetőedző munkáját dicséri.

A Háromszéki Ágyúsok programja a rájátszásban: * december 16.: Gyergyói Hoki Klub–Háromszéki Ágyúsok * december 19.: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks * december 20.: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Red Hawks * január 7.: Brassói Corona–Háromszéki Ágyúsok * január 13.: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub * január 17.: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok * január 20.: Háromszéki Ágyúsok–Brassói Corona * január 24.: Bukaresti Red Hawks–Háromszéki Ágyúsok * január 27.: Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok * január 30.: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub * február 12.: Brassói Corona–Háromszéki Ágyúsok * február 17.: Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok * február 20.: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói Hoki Klub * február 21.: Háromszéki Ágyúsok–Gyergyói Hoki Klub * február 27.: Háromszéki Ágyúsok–Brassói Corona * március 1.: Gyergyói Hoki Klub–Háromszéki Ágyúsok.