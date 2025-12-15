Az FK Csíkszereda pénteken 3–1-re kikapott a Román Kupa-győztes Kolozsvári CFR otthonában a SuperLiga 20. fordulójában, így sorozatban harmadszor szenvedett vereséget és 16 ponttal továbbra is tizennegyedik a táblázatban. Ilyés Róbert csapata december 22-én, hétfőn 20 órától az Universitatea Craiova vendégeként zárja az évet.

A sérült Hegedűs János mellett Eppel Márton és Szabó Bálint is kimaradt a székelyföldi együttes keretéből, amelynek az első fél órában nem létezett támadójátéka, beszorult a saját térfelére, a házigazdák pedig átlövésekkel próbálkoztak. Meriton Korenica és Louis Munteanu kísérletét hárította Eduard Pap, aki a 6. percben tehetetlen volt, ekkor Peter Gál-Andrezly rövid felszabadítása után Andrei Cordea 18 méterről a bal alsóba továbbított (1–0). A védekezésre összpontosító vendégek a 41. percben kerültek először helyzetbe, azonban Pászka Loránd erőteljes lehetőségét magához ölelte Hindrich Ottó. A Daniel Pancu irányította kolozsvári gárda szünet előtt ismét betalálhatott volna, ellenben Matei Ilie fejesénél a kapufa kisegítette Ilyés Róbert legénységét.

Rosszul indította a második felvonást az FK Csíkszereda, amely 13 másodperc elteltével újabb gólt kapott. Anderson Ceará pontatlan hátrapasszára lecsapott Cordea, aki ezt követően a jobb alsóba gurított (2–0). A folytatásban bátrabban játszott a Hargita megyei csapat, amely többször veszélyeztetett, Végh Bence löketét és Ceará szabadrúgását védte a kapus, majd Dusinszki Szabolcs célt tévesztett. A csíkszeredai alakulat végül a 71. percben szépített, Veres Szilárd megpattanó beadását Bödő Efraim fejelte a hálóba (2–1). A hátralévő időben az újoncnak nem maradt esélye az egyenlítésre, ráadásul a hosszabbításban Maks Čelić szabálytalankodott a büntetőterületen, így a Kolozsvári CFR tizenegyeshez jutott, amelyet Cordea értékesített (3–1).

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 20. forduló: Kolozsvári CFR–FK Csíkszereda 3–1 (gólszerzők: Andrei Cordea 6., 46., 90+6. – tizenegyesből, illetve Bödő Efraim 71.). (miska)