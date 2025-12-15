Az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatott kollekcióját teljessé téve megnyerte a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, ugyanis a vasárnapi fináléban 23–20-ra diadalmaskodott a német csapat felett. A fordulatokban gazdag bronzmérkőzésen a francia együttes hosszabbítást követően 33–31-re győzött a holland gárda ellen.

Magas tempóban indult a találkozó, gyors támadások és sok gól jellemezte a finálé elejét. A németek 32 év után szerepeltek újra döntőben és hét perc után 6–4 arányban vezettek. A folytatásban inkább a hatékony védelmek uralták a mérkőzés képét, az eredmény pedig végig szoros volt, egyik fél sem lépett el riválisától. Pihenőre döntetlennel vonultak a csapatok (11–11), a német védelem teljesítményét jól jellemezte, hogy a góllövőlista második helyén álló Henny Reistad az első játékrészben nem talált be, ugyanakkor a norvég együttes saját magához képest pontatlanabbul támadott.

A második félidő elején megszületettek az első Reistad-gólok, ezekkel és a 45 esztendős hálóőr, Katrine Lunde védéseivel együtt a norvégok a meccs addigi legnagyobb különbségét kialakítva eltávolodtak (15–12). Innen egy találatra felzárkózott a társházigazda, sőt, egyenlített is (17–17). A vezetést nem sikerült átvennie, viszont elérte azt, amit ezen a tornán még egyetlen alakulat sem: kiélezett szituációban, mindössze egygólos lemaradással vágott neki az utolsó öt percnek. A hajrában azonban a skandináv válogatott végül a vártnál nehezebben, de érvényesítette a papírformát, így öt ezüst- és négy bronz mellett ötödször ünnepelhetett vb-aranyat.

A 14 védéssel záró Lunde az előzetes tervek alapján ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a sportági legenda három ötkarikás és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be.

Eredmények: * elődöntők: Franciaország–Németország 23–29, Hollandia–Norvégia 25–35 * bronzmérkőzés: Franciaország–Hollandia 33–31 * döntő: Németország–Norvégia 20–23.