Az év utolsó mérkőzésén elszenvedte idénybeli második vereségét a Sepsi-SIC, amely vasárnap egy gólgazdag és kiélezett összecsapáson 7–6-ra kikapott a Marosvásárhelyi VSK otthonában a teremlabdarúgó 1. Liga 12. fordulójának zárómeccsén. Ennek ellenére a zöld-fehérek a felsőházi rájátszást érő harmadik helyen telelnek.
A kézdivásárhelyi Barbocz Norberttel a kezdőben jól rajtolt a házigazda, azonban a 4. percben gyors gólváltás után 1–1 volt az állás. A következő percekben is zörgött mindkét csapat hálója, majd egy újabb vásárhelyi találattal 3–2-re alakult a székely rangadó eredménye. A 13. percben ismét egyenlítettek a zöld-fehérek (3–3), bajnoki bronzérmes vendéglátóik viszont negyedszer is betaláltak, és ezzel 4–3-nál vonultak szünetre az együttesek.
A fordulás után is látványos, kiélezett és szoros csatát hozott a párharc, a szentgyörgyiek találatára gyorsan feleltek a hazaiak (5–4). Kevéssel később már kettővel vezetett a VSK (6–4), aztán az ötödik góljukkal felzárkóztak Mánya Szabolcs tanítványai (6–5). A 31. percben hetedszer is bevették a kapunkat, és bár a véghajrában mindent megtettünk az egyenlítésért, erőnkből csak egy gólra futotta, így 7–6-ra alulmaradt a Sepsi-SIC, amely vereséggel fejezte be a 2025-ös évet.
Csapatunk három játékosa – Korodi Krisztián, Kanyó Szilárd, Máthis Mátyás – mától a román válogatottal edzőtáborozik, amely december 15–22. között a horvátországi Futsal Week 6 Nations tornán vesz részt.
Az élvonalbeli bajnokság február közepén folytatódik, amikor is a Mausoleul Mărăşeşti otthonában lép pályára a Sepsi-SIC.
Teremlabdarúgó 1. Liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi VSK–Sepsi-SIC 7–6 (4–3).
Marosvásárhely, Simon László Aréna. Vezette: Bogdan Hănceariuc, Ovidiu Luca. Marosvásárhely: Voin – Barbocz, Pogăcean, Cherteș, Dudău (cserék: Nicola, Iszlai, Nistor, Curticăpean, Săbăduș, Bata, Miklós, Sămărghitan, Orbán). Edző: Kacsó Endre. Sepsi-SIC: Korodi – Fábián, Kanyó, Mánya, Veress (cserék: Szabó, Ráduly, Ilyés, Gáll, Szőcs, Vajna, Máthis). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Nicola (13.), illetve Fábián (7.), Veress (33.). Gólszerzők: Cherteș (4., 5.), Dudău (7., 16., 21.), Barbocz (23.), Pogăcean (31.), illetve Szőcs (4.), Kanyó (6., 13., 21.), Veress (38.), Máthis (40.).
