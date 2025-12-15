Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kosárlabda, 1. LigaKét győzelemmel és a rangsor élén zárják az évet

2025. december 15., hétfő, Sport

Továbbra is hibátlan mérleggel rendelkezik a Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton és vasárnap két fölényes győzelmet jegyzett a vendég Raptors Berceni ellen a női kosárlabda 1. Liga negyedik dupla fordulójában. Hétvégi sikereinek köszönhetően a céhes városi kék-fehérek a rangsor élén zárják az esztendőt, legközelebb pedig január 4-én és 5-én a Nagyváradi CSU otthonában lépnek pályára.

  • Fotók: Facebook / KSE Basket / Snapshot Photography
    Fotók: Facebook / KSE Basket / Snapshot Photography

Szombaton több mint kétszázan látogattak ki a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokba, hogy szurkoljanak kedvenceiknek, akik egy 16–3-as rohammal kezdték a Raptors Berceni elleni összecsapást. A KSE a folytatásban sem sokat engedett a vendégeknek, és tízpontos előnnyel zárta az első negyedet (22–12). A háromszékiek a második felvonásban egyszerűen állva hagyták a Raptors alakulatát, amely húszpercnyi játék után már nagyon szorult helyzetbe került első céhes városi kiszállásán (50–20). A térfélcserét követően is minden a házigazdákról szólt, a kék-fehérek egy újabb remek negyed után már eldöntötték a találkozót (77–27). A hajrában kiengedtek a mieink, de Claudio Garcia Morales lányai ennek ellenére is remek csapatmunkával és meggyő­ző teljesítménnyel 91–36 (22–12, 28–8, 27–7, 14–9) arányban diadalmaskodtak. A mérkőzés legjobbját a KSE adta, hiszen Anysa Jordan mellett Mikyla Tolivert is dupla duplával zárt: előbbi 18 lepattanóval és 34 ponttal, utóbbi 12 leszedett labdával és 28 ponttal vette ki részét a magabiztos sikerből. A túloldalon Andreea Ciglenean 8 egységig jutva volt a legeredményesebb játékos. Együttesünk további pontszerzői: Kozman 7, Bartók 2, Tuchilus 4, Zoller 3/3, Lénárt 5/3, Páll 2, Gáll P. 2, Majos 2, Todor 2.

 

 

Vasárnap még nagyobb különbség volt a két csapat között, hiszen a KSE az első játékrész után már 46–11-re vezetett a Raptors Berceni elleni második mérkőzésen. A második szakaszban valamelyest visszakapcsoltak a kék-fehérek, viszont így is sikerült tovább növelniük előnyüket, és a nagyszünetre már nem volt kérdés a győztes kiléte (71–28). A fordulás után nem sokat változott a játék képe, a KSE pedig két megnyert játékrészt követően újabb fölényes sikert könyvelt el, ezúttal 121–57-re (45–11, 25–17, 26–11, 24–18). Most is együttesünk két amerikai idegenlégiósa volt a legjobb, Tolivert 31, Jordan 34 pontot szerzett, a vendégektől Ciglenean ez alkalommal 13 egységig jutott. A háromszékiek további pontszerzői: Kozman 13/9, Bartók 2, Tuchilus 3/3, Zoller 7/3, Daczó-Hodor 3/3, Lénárt 10/6, Páll 8/6, Gáll B. 4, Gáll P. 4, Majos 2.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-15 08:00 Cikk megjelenítése: 119 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 262
szavazógép
2025-12-15: Sport - Tibodi Ferenc:

Gólgazdag meccsen kaptak ki Marosvásárhelyen (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

Az év utolsó mérkőzésén elszenvedte idénybeli második vereségét a Sepsi-SIC, amely vasárnap egy gólgazdag és kiélezett összecsapáson 7–6-ra kikapott a Marosvásárhelyi VSK otthonában a teremlabdarúgó 1. Liga 12. fordulójának zárómeccsén. Ennek ellenére a zöld-fehérek a felsőházi rájátszást érő harmadik helyen telelnek.
2025-12-15: Sport - :

Folytatták remek szereplésüket a háromszékiek (Cselgáncs)

Csíkszentdomokos és Csíkszereda után Tusnádfürdőn folytatták remek szereplésüket a háromszéki cselgáncsozók, akik tizenöt alkalommal álltak dobogóra az elmúlt hétvégén megtartott Sólyomkő Kupán. A négy korosztályban meghirdetett hagyományos viadalon megyénket két klub színeiben összesen húsz tehetséges dzsúdóka képviselte.
rel="noreferrer"