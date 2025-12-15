Továbbra is hibátlan mérleggel rendelkezik a Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton és vasárnap két fölényes győzelmet jegyzett a vendég Raptors Berceni ellen a női kosárlabda 1. Liga negyedik dupla fordulójában. Hétvégi sikereinek köszönhetően a céhes városi kék-fehérek a rangsor élén zárják az esztendőt, legközelebb pedig január 4-én és 5-én a Nagyváradi CSU otthonában lépnek pályára.
Szombaton több mint kétszázan látogattak ki a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokba, hogy szurkoljanak kedvenceiknek, akik egy 16–3-as rohammal kezdték a Raptors Berceni elleni összecsapást. A KSE a folytatásban sem sokat engedett a vendégeknek, és tízpontos előnnyel zárta az első negyedet (22–12). A háromszékiek a második felvonásban egyszerűen állva hagyták a Raptors alakulatát, amely húszpercnyi játék után már nagyon szorult helyzetbe került első céhes városi kiszállásán (50–20). A térfélcserét követően is minden a házigazdákról szólt, a kék-fehérek egy újabb remek negyed után már eldöntötték a találkozót (77–27). A hajrában kiengedtek a mieink, de Claudio Garcia Morales lányai ennek ellenére is remek csapatmunkával és meggyőző teljesítménnyel 91–36 (22–12, 28–8, 27–7, 14–9) arányban diadalmaskodtak. A mérkőzés legjobbját a KSE adta, hiszen Anysa Jordan mellett Mikyla Tolivert is dupla duplával zárt: előbbi 18 lepattanóval és 34 ponttal, utóbbi 12 leszedett labdával és 28 ponttal vette ki részét a magabiztos sikerből. A túloldalon Andreea Ciglenean 8 egységig jutva volt a legeredményesebb játékos. Együttesünk további pontszerzői: Kozman 7, Bartók 2, Tuchilus 4, Zoller 3/3, Lénárt 5/3, Páll 2, Gáll P. 2, Majos 2, Todor 2.
Vasárnap még nagyobb különbség volt a két csapat között, hiszen a KSE az első játékrész után már 46–11-re vezetett a Raptors Berceni elleni második mérkőzésen. A második szakaszban valamelyest visszakapcsoltak a kék-fehérek, viszont így is sikerült tovább növelniük előnyüket, és a nagyszünetre már nem volt kérdés a győztes kiléte (71–28). A fordulás után nem sokat változott a játék képe, a KSE pedig két megnyert játékrészt követően újabb fölényes sikert könyvelt el, ezúttal 121–57-re (45–11, 25–17, 26–11, 24–18). Most is együttesünk két amerikai idegenlégiósa volt a legjobb, Tolivert 31, Jordan 34 pontot szerzett, a vendégektől Ciglenean ez alkalommal 13 egységig jutott. A háromszékiek további pontszerzői: Kozman 13/9, Bartók 2, Tuchilus 3/3, Zoller 7/3, Daczó-Hodor 3/3, Lénárt 10/6, Páll 8/6, Gáll B. 4, Gáll P. 4, Majos 2.
