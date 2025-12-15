Csíkszentdomokos és Csíkszereda után Tusnádfürdőn folytatták remek szereplésüket a háromszéki cselgáncsozók, akik tizenöt alkalommal álltak dobogóra az elmúlt hétvégén megtartott Sólyomkő Kupán. A négy korosztályban meghirdetett hagyományos viadalon megyénket két klub színeiben összesen húsz tehetséges dzsúdóka képviselte.

Több mint háromszáz cselgáncsos lépett tatamira szombaton a Tusnádfürdőn megtartott Sólyomkő Kupa harmincnyolcadik kiírásán. A népes és erős mezőnyben a sepsiszentgyörgyi Gakusei SK három és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK tizenhét sportolója szerepelt, akik újfent bebizonyították, hogy remek munkát végeznek klubjaikban, hiszen számos dobogós helyezést szereztek a rangos megmérettetésen, méltón képviselve Háromszéket az U8-as, U10-es, U12-es és U14-es korosztály számára kiírt versenyen.

A megyeszékhelyi Gakusei SK-tól a legjobb eredmény Dénes Szabolcs nevéhez fűződik, aki a nyolc év alattiak korcsoportjában nem talált legyőzőre a 28 kilogrammos súlycsoportban. Csapattársai közül Demeter Bálint (U10, 30 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg Klutsch Áron (U10, 22 kg) ezúttal helyezés nélkül zárt.

A Veres László által edzett céhes városi Nagy Mózes SK versenyzői közül az U10-es korosztályban Tamás Örs (30 kg) a második, Balázsi Bernát (30 kg) az ötödik helyen végzett. A tizenkét év alattiak között a kézdivásárhelyiek négy első helyezést is begyűjtöttek, Dezső Csanád (46 kg), Voina Victoria (28 kg), Tamás Zenkő (36 kg) és Kartis Sarah (48 kg) bizonyult a legjobbnak, míg Bianca Posea (52 kg) és Kovács Ádám (42 kg) a harmadik lett, Nyáguly Csanád (30 kg) pedig ötödikként fejezte be a tusnádfürdői erőpróbát. Az U14-es kategóriában Voina Alex (34 kg) és Gazda Bence (42 kg) remek teljesítménnyel megnyerte a döntőjét, Mátyás Attila (34 kg) a második és Kovács Kadosa (60 kg) a harmadik helyen zárt. (tibodi)