Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

CselgáncsFolytatták remek szereplésüket a háromszékiek

2025. december 15., hétfő, Sport

Csíkszentdomokos és Csíkszereda után Tusnádfürdőn folytatták remek szereplésüket a háromszéki cselgáncsozók, akik tizenöt alkalommal álltak dobogóra az elmúlt hétvégén megtartott Sólyomkő Kupán. A négy korosztályban meghirdetett hagyományos viadalon megyénket két klub színeiben összesen húsz tehetséges dzsúdóka képviselte.

  • A kézdivásárhelyi cselgáncsozók. Fotó: Facebook / Veres László
    A kézdivásárhelyi cselgáncsozók. Fotó: Facebook / Veres László

Több mint háromszáz cselgáncsos lépett tatamira szombaton a Tusnádfürdőn megtartott Sólyomkő Kupa harmincnyolcadik kiírásán. A népes és erős mezőnyben a sepsiszentgyörgyi Gakusei SK három és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK tizenhét sportolója szerepelt, akik újfent bebizonyították, hogy remek munkát végeznek klubjaikban, hiszen számos dobogós helyezést szereztek a rangos megmérettetésen, méltón képviselve Háromszéket az U8-as, U10-es, U12-es és U14-es korosztály számára kiírt versenyen.

A megyeszékhelyi Gakusei SK-tól a legjobb eredmény Dénes Szabolcs nevéhez fűződik, aki a nyolc év alattiak korcsoportjában nem talált legyőzőre a 28 kilogrammos súlycsoportban. Csapattársai közül Demeter Bálint (U10, 30 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg Klutsch Áron (U10, 22 kg) ezúttal helyezés nélkül zárt.

A Veres László által edzett céhes városi Nagy Mózes SK versenyzői közül az U10-es korosztályban Tamás Örs (30 kg) a második, Balázsi Bernát (30 kg) az ötödik helyen végzett. A tizenkét év alattiak között a kézdivásárhelyiek négy első helyezést is begyűjtöttek, Dezső Csanád (46 kg), Voina Victoria (28 kg), Tamás Zenkő (36 kg) és Kartis Sarah (48 kg) bizonyult a legjobbnak, míg Bianca Posea (52 kg) és Kovács Ádám (42 kg) a harmadik lett, Nyáguly Csanád (30 kg) pedig ötödikként fejezte be a tusnádfürdői erőpróbát. Az U14-es kategóriában Voina Alex (34 kg) és Gazda Bence (42 kg) remek teljesítménnyel megnyerte a döntőjét, Mátyás Attila (34 kg) a második és Kovács Kadosa (60 kg) a harmadik helyen zárt. (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-15 08:00 Cikk megjelenítése: 114 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 262
szavazógép
2025-12-15: Sport - Tibodi Ferenc:

Két győzelemmel és a rangsor élén zárják az évet (Női kosárlabda, 1. Liga)

Továbbra is hibátlan mérleggel rendelkezik a Kézdivásárhelyi SE, amely szombaton és vasárnap két fölényes győzelmet jegyzett a vendég Raptors Berceni ellen a női kosárlabda 1. Liga negyedik dupla fordulójában. Hétvégi sikereinek köszönhetően a céhes városi kék-fehérek a rangsor élén zárják az esztendőt, legközelebb pedig január 4-én és 5-én a Nagyváradi CSU otthonában lépnek pályára.
2025-12-15: Sport - :

Észtországi második helyezés (Műkorcsolya)

Az év utolsó megmérettetésén is dobogóra állt a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti, aki ismét Észtország fővárosában, Tallinnban tett tanúbizonyságot tudásáról. A céhes városi műkorcsolyázó az Olympic Winter Cup elnevezésű versenyen tapasztalatszerzés céljából lépett jégre és a második helyen végzett.
rel="noreferrer"