Az év utolsó megmérettetésén is dobogóra állt a kézdivásárhelyi Nagy-Rozsnyai Lotti, aki ismét Észtország fővárosában, Tallinnban tett tanúbizonyságot tudásáról. A céhes városi műkorcsolyázó az Olympic Winter Cup elnevezésű versenyen tapasztalatszerzés céljából lépett jégre és a második helyen végzett.

A tízesztendős Nagy-Rozsnyai Lotti számára nem volt ismeretlen a tallinni jég, hiszen szeptember végén a Crystal Skate Open viadalon is rajthoz állt, ahol első helyen zárt. Most is a Cubs A-kategóriában tette próbára magát, zömében észt műkorcsolyázókkal szemben kellett bizonyítania, és bár programjában bátran vállalta a nehéz elemeket és több háromfordulatos ugrást is bemutatott, néhol becsúsztak apróbb hibák. A bírák 40.36 ponttal értékelték teljesítményét, amivel a második lett az észt Dominica Jogiste mögött és az ugyancsak helyi Sonja Maekala előtt.

Lotti számára a téli ünnepek sem pihenéssel telnek majd, javában készül a jövő év elején esedékes megmérettetésekre, január 6–11. között Szófiában rendezik meg a hatfordulósra tervezett európai kritérium-versenysorozat harmadik szakaszát. Mint ismert, a céhes városi sportoló az első kettőn, a szlovéniai Celjében és Székesfehérváron nem talált legyőzőre.

Eredmény: 1. Dominica Jogiste (FSC Kristalluisk, Észtország) 40.68 pont, 2. Nagy-Rozsnyai Lotti (Kézdivásárhelyi SE) 40.36 pont, 3. Sonja Maekala (FSC Staar, Észtország) 37.16 pont. (tif)