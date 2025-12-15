Az iskola névadójára emlékeztek Kézdiszentkereszten

Ünnepi hangulat töltötte be a kézdiszentkereszti Trefán Leonárd Általános Iskola termeit azon a szombati rendezvényen, amelyen az intézmény névadásának tizenötödik évfordulóját ünnepelték, valamint a névadó, Trefán Leonárd ferences szerzetes születésének 150., halálának 80. évfordulójára emlékeztek. A megemlékezés mottójául a névadó egyik sokat idézett gondolata szolgált: „Itt születtél ezen a földön, nézzen a lelked hazafelé”.

Az ünnepségen jelen voltak a közélet helyi és környékbeli képviselői, testvértelepülések küldöttei, az egyház, az oktatás és a civil szféra szereplői, valamint az iskola jelenlegi és egykori pedagógusai. A rendezvény nem csupán visszatekintés volt, hanem közösségi önmegerősítés is: annak kinyilvánítása, hogy a név, amelyet az iskola tizenöt éve visel, ma is élő iránytűként szolgál.

Az intézmény vezetése felidézte: a névadáskor tudatos döntés született arról, hogy olyan személyiség nevét veszi fel az iskola, akinek életműve szorosan kötődik a közösséghez, példát mutat emberségből, szolgálatból és szülőföldszeretetből. Trefán Leonárd (1875–1945) személyében egy olyan ferences szerzetes áll a középpontban, aki Kézdiszentkeresztről indulva vált Erdély egyik meghatározó egyházi és kulturális alakjává: pap, rendtartományfőnök, nyomdaalapító, író és szónok volt, akinek munkásságát mély hit és erős nemzeti elkötelezettség jellemezte.

A megemlékezés során elhangzott: az elmúlt másfél évtizedben az iskola több alkalommal igyekezett kézzelfogható módon is megjelölni ezt az örökséget. Az ötödik évfordulón domborművet avattak az intézmény falán, a tizedik évfordulót a világjárvány árnyékolta be, ám ekkor is pályázatokkal, emléktábla-avatással és közösségi programokkal ápolták a hagyományt. Az idei jubileumot diákpályázatok, koszorúzás és gazdag ünnepi műsor tette színessé, a cél pedig az volt, hogy a névadó alakja ne pusztán történelmi adatként, hanem élő példaként jelenjen meg a tanulók előtt.

Ünnepi beszédet mondott Szigeti Attila igazgató, aki hangsúlyozta: a névfelvétel nem pusztán formai döntés volt, hanem értékvállalás. Mint fogalmazott, Trefán Leonárd élete azt tanítja, hogy a hit, az alázat, a közösség szolgálata és az egyszerűség olyan kapaszkodók, amelyek a mai, gyorsan változó világban is irányt mutatnak. Kiemelte: az iskola közösségét nem a falak, hanem az emberek tartják össze – ezt különösen világosan mutatta meg a járvány időszaka, amikor a fizikai távolság ellenére is megmaradt az összetartozás.

Az igazgató beszédében többször is visszatérő gondolat volt a felelősség: felelősség a múlt értékeinek megőrzéséért és a jövő nemzedékeinek neveléséért. Az intézmény célja nem csupán tudás átadása, hanem olyan emberi tartás közvetítése, amely segít eligazodni az élet kihívásai között. „Nemcsak nevet helyeztünk az épület falára, hanem vállalást tettünk” – hangsúlyozta.

A rendezvényen Páll Endre polgármester is köszöntötte a közösséget. Beszédében kiemelte: Trefán Leonárd életútja azt bizonyítja, hogy egy kis közösségből indulva is lehet maradandót alkotni, ha valaki megőrzi szülőföldje iránti hűségét. A polgármester felidézte a ferences szerzetes sokoldalú munkásságát, nyomdaalapító és lapszerkesztő tevékenységét, valamint írásait, amelyekben visszatérő motívumként jelent meg a szülőföld szeretete. Mint hangsúlyozta, a gyökerek nem korlátot, hanem erőforrást jelentenek, és ezt az üzenetet ma is érdemes továbbadni a fiataloknak.

Az ünnepi műsor irodalmi és hagyományőrző elemekkel gazdagította a megemlékezést. Elhangzottak részletek Trefán Leonárd írásaiból, köztük az Édesanyám Somojóra készül című, amelyet felső tagozatos diákok vittek színpadra. A műsorban helyet kaptak Fekete Vince költő versei is, amelyek a szülőföld élményeiből táplálkoznak. A hagyományőrzést a polyáni sormagyar tánc bemutatása tette teljessé, melyet a harmadik és negyedik osztályos tanulók adtak elő, valamint a Luca-napi lucázás felelevenítése a legkisebbek közreműködésével.

A műsor végén az iskola közössége köszönetet mondott mindazoknak, akik jelenlétükkel és támogatásukkal hozzájárultak az ünnep méltóságához. A rendezvény nemcsak múltidézés volt, hanem megerősítés is: annak kinyilvánítása, hogy a Trefán Leonárd Általános Iskola továbbra is olyan közösség kíván maradni, ahol az értékek, a hagyomány és az emberi kapcsolatok képezik a jövő alapját.