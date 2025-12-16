Könyvbemutató PÉTERFI ÁGNES Dekád ahogy az idő átmos című könyvének bemutatóját ma 18 órától tartják a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében. A szerzővel Nagy Norbert beszélget.

KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét december 17-én, szerdán 17 órakor mutatják be Nagyajtán a Kriza János Kultúrotthon dísztermében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt.

KUSTÁN MAGYARI ATTILA szociológussal Odaát című, az összeesküvés-elméletekről szóló könyvéről Szőcs Imre műfordító, könyvtáros beszélget december 17-én, szerdán 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében.

BÍRÓ ERIKA szörcsei református lelkipásztor Csuri, a beszélő varjú és kis társainak kalandjai című, a baróti Tortoma Könyvkiadó gondozásában megjelent könyvét december 20-án, szombaton 16 órától a kézdivásárhelyi Erzsébet-teremben mutatják be. A szerzővel Iochom István újságíró, lapunk munkatársa és Sántha Attila költő, lapszerkesztő beszélget. A könyvből felolvas Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Ma és 17-én, szerdán a nagyteremben 20 órától Ivan Viripajev: Iráni konferencia Bocsárdi László rendezésében (az előadást 16 év feletti nézőknek ajánlják, időtartam 2 óra 35 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház december 17-én, szerdán 20 órától Meditáció a szépségről című elő­adását játssza. Rendező-koreográfus: Gemza Péter.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZI ÉLMÉNYT! A téli ünnepek közeledtével a Tamási Áron Színház idén is ajándékutalványokat kínál, melyeket a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában lehet megvásárolni. Két típusú ajándékutalvány közül lehet választani: a 120 lejes kevesebb, a 240 lejes több belépést biztosít. Az ajándékutalványok a színház minden produkciójára érvényesek, 2026. június végéig bármely előadáson felhasználhatóak előzetes helyfoglalást követően telefonon vagy személyesen a szervezőirodában. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

Zene

KARÁCSONYI KONCERT. A Plugor Sándor Művészeti Líceum december 17-én, szerdán 19 órától tartja hagyományos karácsonyi hangversenyét a Szent József-templomban. Műsoron Johann Cristoph Raubenius Christmette című műve és Camille Saint-Saëns Oratorio de Noël című karácsonyi oratóriuma. Fellép az Eufónia ifjúsági vegyes kar és a Szere­nád kamarazenekar. Szólisták: Babos Margit, Opra Fruzsina Kitti, Sebestyén-Lázár Enikő, Oláh-Badi Alpár, Barabás Lajos Zsolt; közreműködik zongorán Opra-Balázs József és orgonán Szabó-Siklódi László Levente; karvezető: Sipos Zoltán; vezényel: Lőfi Gellért Attila.

ADVENTI KONCERT. December 18-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében adventi koncertet ad az Old Bumeráng zenekar. Jegyár: 20 lej, kapható az in-time oldalon.

Kiállítás

NYITOTT MŰTEREM. Daczó Enikő képzőművész ma 10 órától megnyitja a Gólya utca 9. szám alatt található műterme ajtaját mindazok előtt, akik szeretnének belesni a festmények születésének titkaiba. A részvétel előzetes egyeztetéshez kötött. Jelentkezni Instagram üzenetben (@eniko_daczo), messengeren vagy SMS-ben is lehet: 0722 631 755. A műterem december 21-én 14 óráig tart nyitva.

Kulturális műsorok a karácsonyi vásáron

A mai program: Sepsiszentgyörgyön a kőszínpadon 11.15-től a Csipike Napközi Otthon Iepurașii és Buburuzelor csoport előadása; 14.05-től a Nicolae Colan Általános Iskola II. A és III. A osztályos tanulóinak műsora; 12–14 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozások – mézeskalács-díszítés (szervezett csoportoknak) a volt Mikó cukrászdában; ugyanott 15–17 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozások – mézeskalács-díszítés (szabad részvétellel), 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton, a városnéző séták fél óránként indulnak a Bod Péter Megyei Könyvtár elől.

Szerdán: a kőszínpadon: 11 órától karácsonyi énekek a Mihai Viteazul Főgimnázium Step by Step III. osztályos tanulóinak előadásában; 11.37-től a Constantin Brâncuși Technológiai Líceum hagyományos karácsonyi előadása: Brâncuși în Lumină și Colind; 11.57-től karácsonyi dalok és versek a Székely Mikó Kollégium III. A osztályos tanulóinak előadásában; 14.05-től karácsonyra hangoló népénekek és kórusművek a Székely Mikó Kollégium diákkórusai­nak előadásában; 15.10-től a Székely Mikó Kollégium III. B osztályos tanulóinak furulya-előadása: karácsonyi gyerekdalok; 15.25-től karácsonyi dalok és versek a Székely Mikó Kollégium III. C osztályos tanulóinak előadásában; 15.42-től a Székely Mikó Kollégium IV. C osztályos tanulóinak furulya-előadása; 16–18 óráig karácsonyi műhelyfoglalkozás – gyöngyfűzés a volt Mikó cukrászdában; 16.07-től az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület előadása; 16.27-től karácsonyi és téli énekek a Gulliver Napközi Otthon Mackó csoportjának előadásában; 17–20 óráig ünnepváró városnézés a kisvonaton, a városnéző séták félóránként indulnak a Bod Péter Megyei Könyvtár elől.

Karácsonyi népi kánták

Még ma várják 0–2., 3–4., 5–8., 9–12. osztályos gyerekek jelentkezését a karácsonyi népi kánták Hegyet hágék, lőtőt lépék címmel Erdélyi Zsuzsanna etnográfus tiszteletére megrendezendő vetélkedőjére. Jelentkezni Biró Erikánál a 0757 958 868-as telefonon lehet. A vetélkedőre december 19-én, pénteken 17 órától kerül sor Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától az évzáró találkozón „Aki törekszik, mindent elér!” – Apáczai Csere János élete és munkássága címmel Simon László evangélikus lelkész (Apáca) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.15-től Királyok királya (románul beszélő), 16.30-tól Karácsonyi egércsata (magyarul beszélő), 18 órától Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 18.15-től Ramon és a karácsony (román vígjáték), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma), 20.30-tól A porszörny (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom gyógyszertár (0367 407 568) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator patika (0267 362 961) tart nyitva.

Röviden

HELYREIGAZÍTÁS. Tegnapi lapszámunkban a TransNatura természetfotó-kiállításról szóló írásunkban Radisics Milán neve helyett tévesen Radisics Mihályt írtunk. Az érintettől és olvasóinktól elnézést kérünk.

ÁRAMSZÜNET. Erősdön ma 8–12 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ÉVADZÁRÓ HUMORPINCE, CSEREBERE KLUB. Minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót várnak a Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába december 17-én, szerdán 18 órakor. * Ugyancsak várják az érdeklődőket szerdán 16 órakor a Kónya Ádám Művelődési Ház Cserebere Klubjába is.

GYŰLÉS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete értesíti tagságát, valamint az 1990/118-as törvényrendelet jogosultjait, hogy december 17-én, szerdán 10 órától a baróti kultúrház kistermében ismertetőt tart a kárpótlási törvény alkalmazásáról. Várják az érdeklődőket, tagsági díjat is lehet fizetni.

KARÁCSONYI GYERMEKVÁROS. Kézdivásárhelyen december 18–19-én a Wegener Parkban újra megnyitja kapuit a Karácsonyi Gyermekváros. A kétnapos program minden korosztály számára kínál élményeket, a zenétől a gyermekszínházon át egészen a közösségi hagyományokig.

MŰKORCSOLYA. December 21-én, vasárnap 17 órától a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek Jégkorong Klub műkorcsolyázó lányai különleges ünnepi műsorral lépnek jégre a Sepsi Aréna melletti korcsolyapályán.